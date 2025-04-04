مفاوضات واعدة بشأن تصدير أسلحة كورية إلى مصر

أكد السفير المصري لدى كوريا الجنوبية "خالد عبد الرحمن" أن المفاوضات بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن التعاون الدفاعي، خاصة فيما يتعلق بتصدير الطائرات الهجومية الخفيفة من طراز "إف إيه – 50"، والصواريخ المضادة للدبابات، تشهد تطورات إيجابية واعدة.

وأدلى السفير "عبد الرحمن" بهذه التصريحات في مقابلة أجرتها معه وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، حيث شدد على أهمية المشاركة الاستراتيجية الثنائية، معربا عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التصنيع المحلي للمعدات العسكرية المصرية بالاستفادة من التقنيات الدفاعية المتطورة التي تمتلكها كوريا الجنوبية.

وأوضح السفير المصري أن الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول والقاهرة، التي تصادف يوم الثالث عشر من شهر أبريل، تمثل فرصة لتعميق التعاون في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.

كما أشار إلى حرص مصر على جذب الاستثمارات الكورية في مشروعاتها الكبرى، بما في ذلك مشروع 14 مدينة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في مجالات الاتصالات والتنقل الكهربائي.

وسلط "عبد الرحمن" الضوء على نجاح التعاون المصري الكوري في مشروع توريد 40 عربة لمترو الأنفاق من شركة "هيون ديه روتيم" الكورية، معتبرا ذلك نموذجا ناجحا للمشاركة بين البلدين.

كما أكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا يجعلها بوابة مثالية للشركات الكورية الراغبة في التوسع عالميا.

وأشار السفير المصري إلى أن أكثر من 100 شركة كورية تعمل حاليا في مصر، من بينها "دوسان إينرجيبيليتي" التي تشارك في بناء محطة الضَبْعَة النووية.

وفي سياق آخر، دعا السفير المصري إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى الإقبال المتزايد من السياح الكوريين على زيارة مصر، خاصة بعد نجاح الرحلات السياحية الخاصة التي تم تنظيمها مؤخرا.

وفي ختام حديثه، شدد السفير "عبد الرحمن" على أهمية تعزيز التبادل التجاري مع دول "الجنوب العالمي" في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، معربا عن تطلعه لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية ومصر، الأمر الذي من شأنه تعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية، مثل البصل والبطاطس، إلى كوريا، بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.