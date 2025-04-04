السفير الكوي لدى القاهرة يهدي 120 كتابا لمكتبة مصر العامة في مطروح

قام السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون"، خلال زيارته لمحافظة مَطْروح، يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي، بإهداء مكتبة مصر العامة هناك 120 كتابا في الأدب والثقافة الكورية، كبادرة تهدف إلى إثراء الحوار الفكري بين الشعبين الكوري والمصري، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب محافظ مطروح الدكتور "إسلام رجب"، نيابة عن المحافظ اللواء "خالد شعيب"، مع السفير الكوري "كيم" والوفد المرافق، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء "مجدي الوصيف"، ومدير عام السياحة "محمد أنور".

وأعرب نائب المحافظ "إسلام رجب" عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات متنوعة، خاصة السياحة والتنمية، مشيرا إلى المشروعات العملاقة بالمحافظة مثل مشروع "العلمين الجديدة" ومشروع محطة الضبعة النووية، والتي تعد نقاط جذب للاستثمارات الدولية.

ومن جانبه، أشاد السفير الكوري "كيم" بالطبيعة الخلابة لمطروح وواحة سيوة، معربا عن إعجابه بمشروعات تطوير البنية التحتية، مثل ازدواج طريق سيوة وميناء جَرْجوب، والتي تعكس ريادة مصر في تحقيق التنمية المستدامة.