بلدية مدينة وان جو تقيم ندوة حول استراتيجية التقدم إلى الشرق الأوسط

أقامت بلدية مدينة وان جو بمقاطعة كانغ وان الكورية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي، ندوة حول استراتيجية التقدم إلى الشرق الأوسط للشركات المصدرة العاملة في تلك المدينة.

وجاءت إقامة هذه الندوة ضمن جهود مدينة وان جو لتنويع الأسواق التصديرية لتلك الشركات، والتي تتركز حاليا على أسواق 7 دول، هي: الولايات المتحدة والصين والمكسيك واليابان وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وخلال الندوة، ألقى "كيم هو جين" المدير الإداري لشركة "إلبيس كو اوبريشن" للبيع بالجملة، والخبير في شؤون أسواق الشرق الأوسط، والذي عمل في شركة إماراتية كمسؤول عن المشتريات، محاضرة حول الوضع العام الراهن لأسواق الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال "وان كانغ سو" رئيس بلدية مدينة وان جو إن المدينة سترسل فريقا إلى الشرق الأوسط في غضون النصف الأول من هذا العام، من أجل إيجاد أسواق جديدة لمستحضرات التجميل والأغذية التي تنتجها الشركات العاملة في المدينة.