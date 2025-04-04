كوريا تزود المغرب بحافلات كهربائية متطورة استعدادا لكأس العالم 2030

تستعد المملكة المغربية لتوفير أنظمة حافلات كهربائية ضمن مساعيها لتبنى نظاما للنقل العام المستدام في العاصمة الرِّباط، تمهيدا لاستقبال زوار المملكة خلال فعاليات بطولة كأس العالم لعام 2030، التي تستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقد وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، "كويكا"، اتفاقية مع مجلس مدينة الرباط لإطلاق نظام نقل عام مستدام في الرباط.

وأوضحت الوكالة الكورية أن مشروع الحافلات الكهربائية في المغرب، الذي تموله في العاصمة الرباط بتكلفة تبلغ حوالي 13 مليون دولار، سيوفر حافلات صديقة للبيئة، كما سيسهم في تعزيز الوعي بالنقل الأخضر.

وأشارت "كويكا"، في بيان أصدرته بهذه المناسبة، إلى أن المبادرة ستستفيد أيضا من الخبرة الكورية في مجال النقل المستدام، من خلال ضمان نجاح تطبيق الحلول المتقدمة، حيث إنه من المقرر أن يستمر المشروع من عام 2025 إلى عام 2028.

ومن المنتظر أيضا أن تعزز هذه المشاركة التعاون بين كوريا الجنوبية والمغرب في مجال النقل الصديق للبيئة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيلتزم البلدان بضمان التنفيذ الفعال للمشروع وتعظيم آثاره في النقل الحضري المستدام في العاصمة الرباط.

وقالت المديرة الإقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي "تشو هيو وان"، إن الوكالة مستعدة لتكون شريكا رائدا في دعم المبادرات الصديقة للبيئة لمدينة الرباط، إذ أنها حريصة على توفير الحافلات الكهربائية لمواطني العاصمة المغربية في أقرب فرصة.

وأوضحت أن مجلس مدينة الرباط مستعد بالكامل لتقديم الدعم الإداري لاستكمال الموافقات اللازمة لاستيراد الحافلات الكهربائية، وهو ما يعد جزءا من استراتيجية البلاد لتبني تقنيات النقل النظيف، وتخفيض انبعاثات قطاع النقل هناك.

ومن جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي عن أن بلاده تستعد لشراء 7 آلاف حافلة من أجل الأحداث الرياضية القادمة، بما في ذلك بطولة كأس العالم لعام 2030.