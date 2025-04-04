المغربية كيم ميسو تفوز بجائزة أفضل فنانة عربية في كوريا لعام 2025

حققت الفنانة المغربية "إبتسام حركات" المعروفة باسم "كيم ميسو"، إنجازا بارزا بفوزها بجائزة أفضل فنانة مؤثرة في كوريا لعام 2025، وذلك ضمن جوائز المبدعين العالميين.

وقد تسلمت "كيم ميسو" الجائزة خلال حفل رسمي أقيم في سيول يوم السابع والعشرين من شهر مارس الماضي، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم الذي اعتبرته تتويجا لرحلة طويلة من الجهد والإصرار.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، أكدت "كيم ميسو" أن الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي دليل على أن الأحلام لا تعرف الحدود، وأن العمل الجاد والمثابرة هما المفتاحان لتحقيق النجاح.

وأضافت أن هذا التتويج يحمل رسالة أمل لكل من يسعى لتحقيق حلمه، مشددة على أن الإيمان بالطموح هو أقوى سلاح في مواجهة العقبات.

كما وجهت الفنانة المغربية رسالة شكر لكل من دعمها وآمن بموهبتها، مهدية هذا النجاح لجمهورها وأحبائها، وحتى لأولئك الذين شككوا في قدرتها، معتبرة أن الشكوك لم تكن سوى دافع إضافي لإثبات ذاتها.

وختمت "ميسو" رسالتها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس سوى البداية، مشيرة إلى أن اسمها سيظل حاضرا في الساحة الفنية العالمية.

يذكر أن "كيم ميسو" تعد من الوجوه المغربية الصاعدة في المجال الفني في كوريا الجنوبية، حيث استطاعت بموهبتها وشغفها أن تبني لنفسها مكانة خاصة وسط جمهورها، وتحقق نجاحات متتالية في عالم الترفيه والمؤثرين الرقميين.