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كوريا تنظم حملات تسويقية لتصدير اللحم البقري إلى الشرق الأوسط

#أخبار كورية عربية l 2025-04-04

لقاء الجمعة

ⓒ Gettyimagesbank

قالت مجموعة "نونغ هيوب" الكورية للأعمال الزراعية إنها وقعت مع المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية ومنتجات المصائد والمواد الغذائية، ومجلس اتحاد تصدير لحم البقر الكوري "هان او"، وشركة "هوينغ سونغ كيه سي"، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لتصدير اللحم البقري الكوري "هان او" إلى الشرق الأوسط.
واتفقت هذه المؤسسات الأربع على تنفيذ حملات تسويقية مشتركة لتصدير "هان او" إلى الشرق الأوسط، واستكشاف سبل تعزيز صادراته.
كما اتفقت أيضا على التعاون في تسجيل وصيانة منشآت تصدير اللحوم الحلال.
وكانت شركة "هونغ سونغ كيه سي" قد حصلت على شهادة حلال لمسلخها في شهر يناير الماضي.
وتخطط مجموعة "نونغ هيوب" للأعمال الزراعية لإنشاء جناحها الخاص للترويج للحم البقري الكوري "هان او" في معرض الأغذية الذي ستنظمه المؤسسة الكورية لتجارة الزراعة والمصائد والمواد الغذائية في دُبي في شهر يونيو القادم.
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