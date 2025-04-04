كوريا الجنوبية تحدد 13 دولة شرق أوسطية تتطلب فحصا صارما للحجر الصحي

أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي بأنها حددت 18 دولة، منها 13 دولة في الشرق الأوسط، كمناطق تتطلب فحصا صارما للحجر الصحي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع تدفق الأمراض المعدية إلى البلاد.

وتم تصنيف 13 دولة عالية الخطورة للإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهي: لبنان والبحرين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن وسلطنة عمان والأردن والعراق وإيران وإسرائيل وقطر والكويت، كمناطق يتوجب إجراء فحص صارم للحجر الصحي على القادمين منها.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الأول من شهر أبريل الجاري، وسوف يستمر خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبناء على هذا الإجراء، سيتوحب على الأفراد الذين زاروا أو أقاموا أو عبروا تلك المناطق، تقديم إقرار صحي عند دخول كوريا الجنوبية.