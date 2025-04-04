الحلقة الثانية: تأسيس الحكومة الكورية

حفل تأسيس الحكومة الكورية

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جمهورية كوريا بعد الاستقلال في 1945

بعد هزيمة اليابان واستقلال كوريا، قسمت القوات الأمريكية والسوفيتية شبه الجزيرة الكورية إلى قسمين: شمالي وجنوبي عند دائرة عرض 38، وفرضوا عليها الحكم العسكري. وفي ديسمبر من ذلك العام، عقدت قمة ثلاثية في موسكو تقرر خلالها فرض الوصاية الدولية على كوريا من قبل الولايات المتحدة وإنكلترا والصين والاتحاد السوفيتي لمدة خمس سنوات بحد أقصى.





الوصاية الدولية والحركة الشعبية لرفض الوصاية

لم يستطع الشعب الكوري تقبل فكرة فرض الوصاية الدولية على بلاده بعدما حقق استقلاله أخيرًا، وبات يحلم بتأسيس حكومته المستقلة. ولذلك، اندلعت الحركة الشعبية لرفض الوصاية الدولية في كل أنحاء البلاد. وكانت القوى اليسارية ترفض الوصاية الدولية في البداية، ولكنها غيرت موقفها بعد فترة وأصبحت تؤيده، وهكذا احتدمت الخلافات بين مؤيدي الوصاية الدولية ومعارضيها في البلاد.





الأمم المتحدة تقرر عقد الانتخابات في كوريا الجنوبية فقط

كان من المفترض تأسيس لجنة أمريكية سوفيتية مشتركة لمتابعة شبه الجزيرة الكورية، وذلك طبقًا لقرارات القمة الثلاثية في موسكو. ولكن الفريقين الأمريكي والسوفيتي لم يستطيعا تضييق فجوة الخلافات بينهما، ففشل مشروع إنشاء اللجنة المشتركة. وفي النهاية، حُولت مسألة شبه الجزيرة الكورية إلى الأمم المتحدة، وتقرر إجراء انتخابات في شبه الجزيرة الكورية تحت مراقبة الأمم المتحدة. ومع رفض كوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي لذلك القرار، أُقيمت الانتخابات في كوريا الجنوبية فقط.





إجراء الانتخابات العامة في العاشر من مايو وتأسيس الحكومة الكورية الجنوبية

في العاشر من مايو عام 1948 أجريت أول انتخابات عامة في كوريا، وأسس البرلمان بانتخاب 198 عضوًا. واختار البرلمان "الجمهورية الكورية" اسمًا للبلاد، وأعلن الدستور، وأعلن "لي سنغ-مان" رئيسًا للبلاد، و"لي شي-يونغ" نائبًا له. ثم أعلن تأسيس الحكومة الكورية رسميًّا داخل وخارج البلاد في الخامس عشر من أغسطس. وكان ذلك ميلادًا للحكومة الكورية الشرعية، التي مهد لها نضال الحكومة المؤقتة طوال الأعوام السابقة لذلك، وكان ذلك تحقيقًا لحلم ملايين الكوريين بإنشاء حكومة كورية مستقلة.