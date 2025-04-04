فرقة (G)I-DLE تشارك في مهرجان سمر سونيك 2025 الياباني

من المقرر أن تنضم فرقة الفتيات (G)I-DLE إلى قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان "SUMMER SONIC 2025" لذي سيُقام في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس في ملعب زوزو مارين ومكوهاري ميسي في طوكيو، بالإضافة إلى متنزه إكسبو 70 التذكاري في أوساكا باليابان. الجدير بالذكر أن فرقة (G)I-DLE ستحيي فعاليات المهرجان في طوكيو يوم 16 وأوساكا يوم 17، لتلتقي بجمهورها على مدار يومين.

وقد تطور مهرجان "سمر سونيك" ليصبح مهرجانا موسيقيا يابانيا رائدا يحظى باهتمام واسع ليس فقط من محبي الموسيقى في منطقة آسيا، بل وعلى مستوى العالم أيضا، وذلك منذ انطلاقته الأولى في عام 2000. وعلى مر سنوات، استضاف المهرجان فنانين ينتمون إلى مختلف الأنواع الموسيقية البارزة في عصرهم، بما في ذلك الروك والبوب والموسيقى الإلكترونية، ليس فقط من اليابان بل وأيضا من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقدم فرقة (G)I-DLE أداء خاصا على مسرح سمر سونيك هذا العام في أول مشاركة لها، الأمر الذي يثير الكثير من الترقب والحماس. وإلى جانب (G)I-DLE سيشهد مهرجان "سمر سونيك 2025" مشاركة العديد من الفنانين المرموقين الآخرين، مثل مغنية البوب أليشيا كيز، وكاميلا كابيو، وفرقة الروك الأمريكية فول آوت بوي، وفرقة الموسيقى الإلكترونية البريطانية ذا بروديجي، مما سيسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية للمهرجان.

وكانت فرقة (G)I-DLE قد حضرت كفرقة رئيسية في حفل "mynavi presents The Performance 2025" الذي أقيم في كيه أرينا يوكوهاما باليابان في 29 مارس، حيث قدمت عرضا مباشرا حظي بمستوى عال من الإعجاب. كما ظهرت الفرقة في برنامج المنوعات الصباحي الياباني الشهير "رابيتو!" (LOVE it!) على قناة TBS في 31 مارس، الأمر الذي يعزز من مكانتها وشعبيتها المتزايدة في اليابان.