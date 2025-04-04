نيوجينز تبدأ في محو NJZ، والآباء يؤكدون: لا عودة إلى هايب

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بدأت فرقة الفتيات نيوجينز، التي ظهرت أمام الجمهور باسمها الجديد "NJZ"، في محو هذا الأثر. بيد أن آباء عضوات نيوجينز أكدوا على موقفهم السابق قائلين: "العضوات الخمس لديهن موقف راسخ بأنهن لا يستطعن العودة إلى شركتهن السابقة هايب".

وفي سياق متصل، غيرت نيوجينز في الرابع من أبريل اسم حسابها المستقل "njz_official" إلى "mhdhh_friends". ويُعتقد أن "mhdhh" هي الأحرف الأولى من أسماء العضوات الخمس: مينجي، هاني، دانييل، هيرين، وهيين. ويأتي هذا التغيير بعد حوالي شهرين من إعلان اسم النشاط الجديد "NJZ" في 7 فبراير وافتتاح وتشغيل قنوات رسمية على إنستغرام ويوتيوب وغيرها.

ويُفسر هذا الإجراء على أنه نتيجة لقبول المحكمة لطلب الأمر الزجري المؤقت الذي قدمته شركة آدور. ويُلاحظ أنه مباشرة بعد قرار المحكمة، لم تذكر نيوجينز اسم "NJZ" عندما ظهرت على مسرح في هونغ كونغ. ويرجح تحليل أن هذه الخطوة تأخذ في الاعتبار التصور العام غير الجيد واحتمالية حدوث مشكلات قانونية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير اسم الحساب الذي يديره آباء نيوجينز والذي لعب دورا في تمثيل موقف الفرقة من "njz_pr" إلى"" mhdhh_pr.

ومع ذلك، أكد آباء نيوجينز مجددا على عدم وجود تغيير في موقف نيوجينز الحالي. وفيما يتعلق بالتقارير الأخيرة عن خلافات بين الآباء، أكدوا قائلين: "المحتوى الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول 'نشوء انقسام بين آباء العضوات' لا أساس له من الصحة على الإطلاق. فبما أننا اتفقنا منذ البداية على عدم البدء في أي إجراء قانوني ما لم توافق العضوات الخمس بأكملهن، فإن العضوات يثقن ببعضهن البعض بعمق وهن متحدات. وحاليا، لا تزال العضوات يتمسكن بنفس الموقف، ونحن الآباء نحترم تماما رغبات بناتنا وندعمهن دون تغيير.