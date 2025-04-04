إنهايبن تظهر في برنامج جيمي كيمل لايف! الأمريكي في العاشر من الشهر الجاري

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تستعد فرقة إنهايبن ENHYPEN، التي من المقرر أن تشارك قريبا في مهرجان "كوتشيلا"، لتقديم أغنية جديدة، بالإضافة إلى ظهور مرتقب في برنامج حواري أمريكي شهير.

في هذا السياق، نشرت فرقة إنهايبن: جونغ وون، هيسونغ، جاي، جايك، سونغهون، سونوو، نيكي، يوم 6 من الشهر الجاري صورة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للفريق، توضح جدول ظهورهم في برنامج "جيمي كيمل لايف"! على شبكة ABC الأمريكية.

وبناء على ذلك، ستحل فرقة إنهايبن ضيفة على برنامج "جيمي كيمل لايف!" في العاشر من الشهر الجاري، وذلك في تمام الساعة 11:35 مساء بالتوقيت المحلي.

يُذكر أن برنامج "جيمي كيمل لايف!" يمثل أول نشاط رسمي لفرقة إنهايبن بعد إطلاق أغنيتهم الجديدة "Loose" في الرابع من الشهر الجاري. علاوة على ذلك، من المقرر أن تعتلي الفرقة مسرح مهرجان "كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون"، الذي يُعد أكبر مهرجان موسيقي في الولايات المتحدة، وذلك في يومي الثاني عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري.