مهرجان موسيقي في المنطقة منزوعة السلاح يونيو القادم

مارينا نيكولا: فرص الشباب العرب في كوريا كثيرة رغم المنافسة الشديدة
2025-04-04
#بانوراما الأخبار الكورية l 2025-04-08
ⓒ YONHAP News
يشار إلى أن المهرجان كان قد انطلق لأول مرة في عام 2018 تعبيرا عن التطلع إلى إحلال السلام من خلال الموسيقى، وظل يسعى لتقديم الأعمال الموسيقية غير التجارية والصديقة للجمهور.
كما لا يهدف لتقديم شخصيات موسيقية مشهورة، بل يهدف لعرض الأعمال الموسيقية التي كانت العصور تتطلع إليها وتقديم الاكتشافات الموسيقية الجديدة، وظل يعرض مختلف الأعمال الموسيقية الجديدة التي تتجاوز الجنسية والنوع والجنس والجيل. وأثبت مكانته كأحد المهرجانات الموسيقية المهمة في كوريا بفضل توجهه الفريد ودعم الجماهير الكبير.
وعلى وجه الخصوص تنوي فرقة "جابينيز بريكفاست" للفنان "ميشيل جاونر" الذي حظى باهتمام عالمي من خلال اختياره كمرشح لجائزة أفضل فنان جديد في جوائز غرامي لعام 2021، المشاركة في مهرجان هذا العام من أجل تقديم ألبوم جديد للفرقة.
2025-04-04
2025-04-04
2025-04-04
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