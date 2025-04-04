مهرجان موسيقي في المنطقة منزوعة السلاح يونيو القادم

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تنظم إدارة منطقة "تشول وان" بمقاطعة كانغ وان المتاخمة للحدود بين الكوريتين مهرجانا موسيقيا داعيا للسلام كل عام في المنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية. ومؤخرا قالت الإدارة إنها ستنظم مهرجان هذا العام خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من شهر يونيو القادم في منطقة "كو صوك جونغ" بالمقاطعة.

يشار إلى أن المهرجان كان قد انطلق لأول مرة في عام 2018 تعبيرا عن التطلع إلى إحلال السلام من خلال الموسيقى، وظل يسعى لتقديم الأعمال الموسيقية غير التجارية والصديقة للجمهور.

كما لا يهدف لتقديم شخصيات موسيقية مشهورة، بل يهدف لعرض الأعمال الموسيقية التي كانت العصور تتطلع إليها وتقديم الاكتشافات الموسيقية الجديدة، وظل يعرض مختلف الأعمال الموسيقية الجديدة التي تتجاوز الجنسية والنوع والجنس والجيل. وأثبت مكانته كأحد المهرجانات الموسيقية المهمة في كوريا بفضل توجهه الفريد ودعم الجماهير الكبير.

وعلى وجه الخصوص تنوي فرقة "جابينيز بريكفاست" للفنان "ميشيل جاونر" الذي حظى باهتمام عالمي من خلال اختياره كمرشح لجائزة أفضل فنان جديد في جوائز غرامي لعام 2021، المشاركة في مهرجان هذا العام من أجل تقديم ألبوم جديد للفرقة.