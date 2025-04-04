الكي بوب كالصورة الأولى بشأن كوريا الجنوبية

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اختار الأجانب الذين جربوا الموجة الكورية "هالليو"، أغاني الكي بوب للعام الثامن على التوالي باعتبارها الصورة الأولى التي تتبادر إلى أذهانهم عندما يفكرون في كوريا الجنوبية.

كما احتلت فرقة بي تي إس المركز الأول للعام السابع على التوالي في مجال أكثر مطربي الكي بوب الذين يفضلونهم.

جاء ذلك في نتيجة مسح حول "وضع هالليو في الخارج لعام 2025" كشفت عنها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والمعهد الكوري للترويج للتبادلات الثقافية الدولية.

وجرى هذا المسح عبر الإنترنت في الفترة من التاسع والعشرين من شهر نوفمبر إلى السابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، وشمل 26 ألفا و400 أجنبي في 28 دولة جرّبوا المحتوى الثقافي الكوري.

وحول الصورة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند التفكير في كوريا، أجاب 18% من المشاركين في المسح بالكي بوب بينما أجاب 12% منهم بالطعام الكوري.

كما أجاب 9% بالمسلسلات التلفزيونية و7% بمنتجات التجميل و6% بالأفلام. أما منتجات تقنية المعلومات وعلاماتها التجارية فقد اختارها 5% منهم لتكون خارج قائمة المراكز الخمسة الأولى في هذا المجال لأول مرة منذ عام 2012.

وبشأن أفضل مطربي الكي بوب، اختار 25% منهم فرقة بي تي إس بينما اختار 12% منهم فرقة بلاك بينك لتحتل الفرقة المركز الثاني في هذا المجال للعام السادس على التوالي، وجاءت بعدها الفنانة "أيو" بـ3%، ثم الفنان "ساي" بـ2%.

وبلغت نسبة تأييد المحتوى الكوري 70% بزيادة 1.5% بالمقارنة مع العام السابق. وعلى وجه الخصوص، بلغت نسبة تأييد اللغة الكورية 75% لتتجاوز متوسط إجمالي المحتوى الكوري.

أما متوسط الوقت الشهري لاستهلاك المحتوى الكوري فقد بلغ 14 ساعة ليزيد بمقدار 2.4 ساعة مقارنة مع العام السابق. وحسب أنواع المحتوى، بلغ متوسط الوقت لمشاهدة المسلسلات التلفزيوية 17.5 ساعة والبرامج الترفيهية 17 ساعة، والألعاب الكمبيوترية 15 ساعة.

واحتلت الفلبين المركز الأول بـ24 ساعة من حيث وقت استهلاك المحتوى الكوري وتلتها تايلاند بـ20 ساعة، والإمارات بـ19 ساعة لتحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل المسلسل التلفزيوني "لعبة الحبار" لمنصة نتفلكس المركز الأول في مجال أكثر المسلسلات التلفزيونية الكورية المحبوبة للعام الرابع على التوالي بعد أن اختاره 10% من المشاركين في المسح.

كما احتل المسلسلان "ملكة الدموع" و"هبوط اضطراري للحب" المركزين الثاني والثالث في نفس المجال بعد أن اختارهما 7% و2% منهم على التوالي. يشار إلى أن الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار الذي تم الكشف عنه في السادس والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، لم يتم إدراجه في هذا المسح.

أنس:علاوة على ذلك، أجاب 59% من مجربي المحتوى الكوري بأنهم ينوون شراء منتجات أو خدمات كورية في المستقبل لتزيد نسبتهم بمقدار 8% مقارنة مع العام السابق. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت نسب نوايا الشراء في السعودية بـ81%، ومصر بـ80%، والهند بـ79%، والإمارات بـ77%.

وحول المنتجات والخدمات المحبوبة، اختار 66% منهم الطعام الكوري، و64% السياحة في كوريا و57% مستحضرات التجميل.