ⓒ YONHAP News

تعمل إدارة منطقة "اوم صونغ " في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ على الترويج لنفسها باستخدام منتجات سياحية طريفة بالتعاون مع الشركات العاملة فيها بما في ذلك صنع الكعك والتوفو والسجق وتدريب الكلاب المصاحبة في مصانع الأعلاف.

وتسمح هذه البرامج للسياح بزيارة المصانع ذات الصلة والمشاركة في البرامج التجريبية التي تنظمها الشركات. وبعد أن تدفق السياح على المصانع التي كانت فيها أصوات الماكينات فقط مسموعة، يتزايد عدد الشركات الراغبة في المشاركة فيها.

وقالت إدارة "اوم سونغ" مؤخرا إنها تنظم برنامج "جولة في المصانع" بدءا من هذا الشهر تحت شعار "تجربة المصانع الطريفة" حيث خصصت 10 دورات من البرنامج في النصف الأول من هذا العام و5 دورات في النصف الثاني. ويمكن لـ20 شخصا المشاركة في كل دورة.

ومن المتوقع أن يزور المشاركون مختلف المصانع المنتشرة في أرجاء المنطقة وهم يركبون حافلة كبيرة إلى جانب زيارة عدد من الأماكن السياحية مثل مركز "بان كي مون" التذكاري للسلام، ومتحف سلامة الهيدروجين، وقرية تجربة فن "بوم با".

وتبلغ رسوم المشاركة في الجولة على مدار يوم واحد 30 ألف وون أي ما يعادل حوالي 22 دولارا ، والجولة على مدار يومين 60 ألف وون. وتشمل رسوم المشاركة رسوم ركوب الحافلة الخاصة وتكاليف الطعام والتجربة والإقامة.

وقال مسؤول في الإدارة إن الكثير من السياح من العائلات التي لديها أطفال يشاركون في البرنامج المتميز بانخفاض التكاليف وتوفير مختلف التجارب والإقامة في الفنادق.

ويرجع السبب في تنظيم إدارة المنطقة "رحلة إلى المصانع" إلى انعدام الأماكن الطبيعية السياحية فيها بالمقارنة مع المناطق الأخرى في المقاطعة. وعوضا عن ذلك تعمل فيها مختلف الشركات التصنيعية في 18 مجمعا زراعيا وصناعيا.

وقال السيد "جين كوانغ هو" رئيس فريق السياحة في الإدارة إن المنطقة قريبة من المدن الحضرية وتضم حوالي ألفين و900 شركة صغيرة في المجمعات لإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والضروريات اليومية.

وأوضح أن الإدارة قررت تنظيم الجولة لإظهار عمليات تصنيع المنتجات الصناعية التي يصعب عادة رؤيتها والاستفادة من الأحداث التجريبية ذات الصلة كمورد سياحي، مشيرا إلى أن الجولة تسهم في جذب السياح وتقريب المسافة بين الشركات والمستهلكين في آن واحد.

وقد انطلق برنامج "جولة في المصانع" عام 2018 بتنظيم 10 دورات سنويا وبمشاركة 8 شركات ثم ارتفع عدد دوراته إلى 15 دورة وعدد الشركات المشاركة فيه إلى 16 شركة هذا العام.