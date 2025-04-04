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قررت الحكومة الكورية منح مؤهلات الإقامة طويلة المدى للمواطن الإندونيسي "سوكيانتو" الذي ساعد في إجلاء جيرانه في أثناء حريق الغابات في منطقة اوي سونغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.

فقد عمل السيد سوغي أنتو المقيم في تلك المنطقة الكورية، على إيقاظ السكان النائمين في قريته بالتعاون مع رئيس القرية، "يو ميونغ سين"، في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي عندما اندلع حريق الغابات هناك.

وتتكون هذه القرية من العديد من المنازل المتجمعة على منحدر ساحلي والعديد من السكان من كبار السن، مما يجعل من الصعب إجلاؤهم بسرعة عندما ينتشر حريق في الغابات. ولهذا حمل السيد سوكيانتو كبار السن الذين واجهوا صعوبة في التحرك إلى ملجأ يبعد حوالي 300 متر عن القرية.

وقال مسن قروي يبلغ من العمر 90 عاما، حُمِل على ظهر سوغيانتو ونُقل إلى الملجأ، لوسائل الإعلام إنه لو لم يكن سوغيانتو موجودا، لكان ميتا الآن، موضحا أنه تمكن من الفرار من منزله على ظهر سوغيانتو هربا من الحريق.

وقد وصل السيد سوغيانتو إلى كوريا قبل 8 سنوات بتأشيرة عمل ويعمل حاليا في صيد السلطعون. وكان عليه أن يغادر كوريا بعد 3 سنوات.

ولكن عندما أصبحت مساعدته لأهل القرية معروفة، أعلنت وزارة العدل في الأول من شهر أبريل الجاري انها قررت منح موهلات الإقامة طويلة المدى له تقديرا لعمله في إنقاذ العديد من الأرواح.