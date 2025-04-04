فيفتي فيفتي تعود بألبوم مصغر جديد في التاسع والعشرين من أبريل

تعود فرقة الفتيات فيفتي فيفتي FIFTY FIFTY في نهاية شهر أبريل، وتحديدا في التاسع والعشرين منه، بإطلاق ألبومها المصغر الثالث 'Day & Night'. وقد أعلنت الفرقة رسميا عن هذه العودة المنتظرة بعد الكشف عن صورة الملصق الترويجي للألبوم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثامن من أبريل، وهو ما لفت أنظار المعجبين في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن فيفتي فيفتي حظيت باهتمام واسع من المستمعين العالميين بعد إصدار أغنيتها الرقمية المنفردة 'Perfect Crime' في السابع من هذا الشهر، وسرعان ما أعقب ذلك الإعلان عن خبر عودتها القريبة، مما زاد من حماس وتوقعات المعجبين.

وقد تميز الملصق الترويجي الذي كُشف عنه لعودة الفرقة بخلفية سوداء أنيقة مع لمسات ذهبية فاخرة، بالإضافة إلى ظهور يد تحمل معنى مزدوجا يشير إلى كل من الحظ والكذب، الأمر الذي أثار فضولا حول المفهوم العام للألبوم الجديد.

كما لفتت الأنظار عبارة 'I'm your Pookie!' التي تضمنها الملصق. وكلمة 'Pookie' هي لقب يُستخدم للتعبير عن المودة والعلاقات الحميمة، مما يلمح إلى جاذبية ساحرة تنتظر المستمعين.

تُعد هذه العودة هي الأولى لفيفتي فيفتي بعد سبعة أشهر من إطلاق ألبومها المصغر الثاني 'Love Tune' في سبتمبر الماضي. وقد حظي الألبوم السابق باستحسان كبير وحب من المستمعين العالميين بفضل أغانيه عالية الجودة مثل 'SOS' و'Gravity'، ولذلك يتطلع المعجبون بشغف في جميع أنحاء العالم للاستماع إلى أغاني عودة فيفتي فيفتي التي ستتضمنها هذه المجموعة الجديدة.

ومن المقرر إطلاق الألبوم المصغر الثالث لفرقة فيفتي فيفتي 'Day & Night' في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية.