اختتم جيهوب بنجاح جولته في أمريكا الشمالية بحفل "j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in LOS ANGELES" الذي أقيم في السابع من أبريل بتوقيت كوريا الجنوبية، في ملعب BMO في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تفاعل جيهوب مع حوالي 178 ألف متفرج خلال جولته التي شملت ست مدن واثني عشر عرضا في أمريكا الشمالية، بما في ذلك بروكلين وشيكاغو ومكسيكو سيتي وسان أنطونيو وأوكلاند ولوس أنجلوس.

وبصفته أول فنان منفرد لموسيقى البوب الكوري يدخل ملعب BMO ، حظي أداؤه في لوس أنجلوس باهتمام كبير حتى قبل بدايته. وعلاوة على ذلك، شهد الحفل ظهورا مفاجئا لميغيل Miguelالذي شارك في أداء أغنيته الجديدةSweet Dreams ، على المسرح.

وفي ذلك اليوم، استقبل جيهوب المعجبين الذين غصت بهم المدرجات بحرارة، ثم شرع في تقديم عروض تجسد هويته وسيرته الذاتية، بدءا بأغنية ."What if..." كما أظهر انسجاما مثاليا مع الراقصين في أغاني "MIC DROP + Baepsae + Dis-ease" و"Chicken Noodle Soup"، وتواصل بحميمية مع الجمهور في أغاني"on the street" و""NEURON.

وقد ملأ جيهوب الملعب بأداء حي متقن وحضور طاغٍ على المسرح، الأمر الذي قوبل بهتافات وتصفيقات حماسية من الجمهور. ولاقت الأغنيتان الجديدتان "Sweet Dreams" و"MONA LISA" استحسانا خاصا، حيث قدم جيهوب حلاوة في "Sweet Dream" ثم استعرض رقصات جماعية مثيرة في "MONA LISA"، مما أضفى تنوعا على العرض.

وفي ختام الحفل، صرح جيهوب قائلا: "اليوم هو اليوم الذي نختتم فيه جولة أمريكا الشمالية. في البداية، تملكني الشك والخوف. لكنني أعتقد أنني أتعرف على نفسي والعالم في نهاية المطاف من خلال مواجهة وتجربة الكثير من الأمور. وسرعان ما يتحول ذلك إلى صدق، وهذا الصدق يصبح موسيقى، وتلك الموسيقى تصل إليكم قريبا. أشكر وأحب ARMY الذين يشاركونني هذه الرحلة. أول حفل منفرد لي في ملعب يحمل معنى عظيما وهو تاريخ بحد ذاته بالنسبة لي. هذا المسرح هو ما تصنعونه أنتم، وكل شيء يتوحد بكم. وكما هو اسم هذه الجولة، أنا أسعد ما أكون على المسرح."

وقد تلقت وسائل الإعلام الأجنبية جولة جيهوب في أمريكا الشمالية بإشادة واسعة. ووصفت مجلة فوربس الأمريكية الاقتصادية حفل جيهوب بأنه "تحفة فنية تجسد قمة الإبداع والموسيقى"، مضيفة: "على الرغم من تقديمه لنفس قائمة الأغاني في المدن الخمس السابقة، إلا أنه أظهر فرحا وشغفا على المسرح كما لو كان ينتظر هذه اللحظة طوال حياته. وحتى مع الرقصات الحماسية والأداء الحي المتواصل، لم تفتر أو تقل طاقة جيهوب أبدا."

كما أشادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قائلة: "يبدو أن جيهوب يتحسن باضطراد مع تغير المدن التي يقدم فيها عروضه. لقد قدم أداء صوتيا متنوعا في ‘HOPE ON THE STAGE’، حيث تجاوز بسلاسة الحدود بين الراب والغناء"، كما سلطت الضوء على حضوره القوي على المسرح ونموه الموسيقي كأول فنان منفرد لموسيقى البوب الكوري يصعد إلى ملعب BMO .

وفي سياق متصل، سيبدأ جيهوب جولته الآسيوية "j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in ASIA TOUR" في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من هذا الشهر في مانيلا. وسيلتقي بعد ذلك بالجماهير في سايتاما وسنغافوره وجاكرتا وبانكوك وماكاو وتايبيه وأوساكا وغيرها.