يستعد المغني الشهير جي دراغون للظهور في برنامج حواري شيق يتناول رؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على صناعة الترفيه.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة غالاكسي كوربوريشن، الوكالة الرسمية لجي دراغون، يوم 8 أبريل، عن حضور الفنان لبرنامج حواري خاص ضمن فعاليات حدث "ابتكر كوريا 2025" الذي سيُقام في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا كايست بمدينة ديجون، وذلك يوم 9 أبريل.

وسيتمحور هذا الحدث المهم حول موضوع "مستقبل تكنولوجيا الترفيه بالذكاء الاصطناعي"، حيث سيقوم جي دراغون بتقديم رؤيته الثاقبة حول الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل صناعة الترفيه. وسيشاركه في هذه الجلسة النقاشية كل من البروفسور لي صونغ سوب الأستاذ المرموق في كايست، والسيد تشيه يونغ هو الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي كوربوريشن، بالإضافة إلى نخبة أخرى من المتحدثين البارزين في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن جي دراغون كان قد حظي بتعيين كأستاذ زائر في قسم الهندسة الميكانيكية في كايست خلال العام الماضي، مما يعكس اهتمامه العميق بالتكنولوجيا والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالته جالاكسي كوربوريشن بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع كايست بهدف تعزيز الانتشار العالمي لموسيقى البوب الكورية والعمل بشكل مشترك على دفع عجلة الابتكار في صناعة تكنولوجيا الترفيه بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد حدث "ابتكر كوريا 2025" منتدى شاملا يجمع بين مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم المتنوعة وصناعة الترفيه. ويتضمن برنامج الحدث أيضا عروضا شيقة، من بينها عرض لروبوتات قابلة للارتداء يشارك فيه محترف لعبة البادوك الشهير لي سي دول، بالإضافة إلى جلسة حوارية أخرى ينتظرها الكثيرون سيحل عليها ضيفا النجم السينمائي لي جونغ جيه.