السفير/ محمد خليل: القلق البيئي أمرٌ حقيقي





يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع سعادة السفير/ محمد خليل، السفير بوزارة الخارجية المصرية، والمنتدب حاليا للعمل كمسؤول عن العلاقات الاستراتيجية الحكومية في صندوق المناخ الأخضر، الذي يقع مقره في مدينة إنتشون الكورية، خاصة مع حكومات الدول النامية والأمم المتحدة، حيث يشرح عن أهمية وعمل الصندوق.

كما يتحدث سعادة السفير/ محمد خليل عن خلفيات وأهمية ونتائج استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27"، وعن السندات الخضراء في مصر لجذب المستمثرين إلى المجالات الداعمة للبيئة، وعن اتفاقية باريس للمناخ.

ويؤكد سعادة السفير/ محمد خليل على أن القلق البيئي أمر حقيقي، مشيرا إلى أن المسؤولين الدوليين ذوي الصلة لاحظوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انتشار هذا القلق بين جيل الشباب والصغار، وأنهم يدركون بالفعل خطورة هذه القضية، ويسعون إلى توضيح هذه المخاطر بشكل إيجابي. ويقول إنه يتوجب على كل فرد العمل، على المستوى الشخصي، من أجل دعم البيئة، مشيرا إلى أننا أصبحنا نلمس حاليا في حياتنا اليومية، التأثيرات السلبية لتغير المناخ.









ويتحدث سعادة السفير/ محمد خليل أيضا عن حياته في كوريا الجنوبية، ويصفها بأنها تجربة فريدة، ويقول إن وجوده في كوريا يسهم في تعزيز فهمه للتجربة التنموية الكورية غير المسبوقة، والقائمة على أساس ثقافي كوري.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".