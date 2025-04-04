هذا العام تحتفل كوريا ومصر بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وعلى وجه التحديد تمت إقامة علاقات البلدين رسميا في الثالث عشر من شهر أبريل من عام 1995.

واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة نشهد تنظيم الكثير من الفعاليات المهمة بين البلدين هذا العام. على سبيل المثال، انضمت فرقة الأوركسترا التابعة لبلدية سيول إلى هذه الجهود من خلال تقديم عرض بعنوان: "مصر القديمة تستيقظ بالموسيقى" في مركز "إل جي آرت" في غرب العاصمة سيول في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الماضي.

وفي هذه الفعالية قامت الفرقة بعزف مختلف الأعمال الموسيقية الكلاسيكية التي تم تأليفها حول مصر بقيادة المايسترو الكوري الشاب "كيم يو وان". وعلى وجه الخصوص، أوضح مدير المعهد الكوري للعلوم المصرية " كيم مين سو" قصة الحضارة والتراث المصري الرائع قبل آلاف السنين بطريقة مثيرة ومسلية.

وكان من بين الأعمال الموسيقية المهمة: مقطوعة "أمير مصر" للموسيقار الأمريكي "ستيفن شوارتز"، ومقطوعة "المسيرة المصرية" من أوبرا "عايدة" للموسيقار فيردي، والتي تم تأليفها لإحياء ذكرى افتتاح قناة السويس.