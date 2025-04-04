من المتوقع أن يَفتتح "مسرح الضوء" باعتباره مركزا ثقافيا متعدد الأغراض يعمل على إهداء تجارب فنية طريفة باستخدام الضوء والموسيقى، معرضا خاصا بعنوان "مصر الفراعنة، الحضارة القديمة التي تم إيقاظها بالضوء"، يوم الأول من شهر مايو القادم.

وهو معرض غامر يستهدف إعادة تفسير حياة وفنون المصريين باستخدام المباني المعمارية والآثار استفادة من الضوء والموسيقى والتقنية الرقمية المتقدمة. يشار إلى أنه تم إصدار فيديو تشويقي عبر الموقع الرسمي للمعرض على يوتيوب.

ومن المتوقع أن يقدم المعرض صور الفراعنة والآثار المصرية القديمة المنتشرة على قماش رقمي ضخم، إلى جانب الموسيقى الرائعة، ليخلق جوا ساحرا وجذابا حتى يشعر زواره وكأنهم يزورون مصر القديمة بالفعل.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المعرض حتى الثلاثين من شهر يونيو القادم. ويأمل "مسرح الضوء" في أن تكون هذه فرصة لزيادة الفهم والاهتمام بمصر من خلال تجربة ثقافية تتجاوز الزمن والحضارة.