مذكرة تفاهم كورية أردنية حول تعزيز السلام

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أعلن المكتب الدولي رقم 2 التابع لمجموعة السلام النسائية الدولية التي تتخذ من سيول مقرا لها، أنه شارك في الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأضاف أنه وقع مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروعات السلام مع منظمة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في الأردن يوم العاشر من الشهر الماضي، في تلك المدينة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن منظمة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان هي منظمة تعمل على تعزيز حقوق المرأة وبناء مشاركات لتحقيق مجتمعات عادلة ومتساوية، وخلق تغيير إيجابي مستدام من خلال المناصرة والتوعية وبناء القدرات.

وقد اتفقت المنظمتان الكورية والأردنية على التعاون في أنشطة السلام من خلال مناقشة خطط عملية ومحددة، مثل فعاليات السلام التي تنظمها مجموعة العمل الدولية من أجل السلام، والتعاون في دعم إعلان السلام ووقف الحرب، وتعليم السلام للنساء، وتكوين الشبكات، ودعم النساء الأردنيات للانضمام إلى مجموعة العمل الدولية من أجل السلام كأعضاء جدد.

وبهذه المناسبة قالت هبة عيسى مديرة المنظمة الأردنية، إن توقيع مذكرة التفاهم يكتسب معنى خاصا لأنه سيتيح فرصة لتقاسم الخبرات والمعارف في حقوق المرأة والسلام بالتعاون مع نظيرتها الكورية للمضي قدما نحو السلام باعتباره هدفا نبيلا مشتركا.

ومن جانبها، أعربت مديرة المكتب الكوري "لي صو يونغ " عن بالغ سعادتها بالتعاون مع السيدات الأردنيات في مجال نشر قيمة السلام وبناء السلام المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السلام النسائية الدولية التي تم إنشاؤها بمبادرة كورية هي منظمة غير حكومية للمرأة، مسجلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وقسم الاتصالات العالمية التابع لها.

وهي تدير 115 فرعا في 122 دولة، ولديها 808 مجموعات تعاونية في 68 دولة حول العالم.