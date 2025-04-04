افتتاح سفارة البحرين لدى سيول خلال هذا العام

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من المتوقع افتتاح سفارة لمملكة البحرين لدى العاصمة الكورية سيول في غضون هذا العام.

ويخطط الجانب البحريني من خلال افتتاح السفارة لتعزيز التعاون في الأعمال مع شركات التصنيع والمال والعملات المشفرة الكورية.

وفي هذا الإطار، قامت الحكومة البحرينية بتعيين السيد "سعود حسن النصف" كأول سفير لها في كوريا في العام الماضي من أجل افتتاح سفارتها رسميا هذا العام.

يشار إلى أن السفير البحريني لدى كوريا يقيم حاليا في العاصمة سيول، ويسعى إلى تعزيز فرص التعاون في الأعمال مع الشركات الكورية.

وكانت البحرين وكوريا الجنوبية قد أقامتا علاقات دبلوماسية في عام 1976. وفي عام 2023 عقد وزير الصناعة والتجارية والطاقة الكوري "آن دوك غُن " مباحثات مع نظيره البحريني "عبد الله بن عادل فخرو" تناولت مسألة فتح السفارة.

كما قامت ممثلة لجنة التنمية الاقتصادية البحرينية "نور بنت علي الكليف" بزيارة إلى كوريا في العام الماضي لبحث فرص التعاون مع الشركات الكورية. ومن الجدير بالذكر أن ولي العهد رئيس الوزراء البحريني "سلمان بن حمد الخليفة" يشرف على افتتاح السفارة في سيول وتعزيز التعاون في الاستثمار مع الجانب الكوري.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة الكورية إن افتتاح السفارة البحرينية لدى سيول سيساعد كثيرا على سهولة اعتماد الصادرات الكورية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن وفدا اقتصاديا كوريا قد يزور البحرين في وقت لاحق بما أن الجانب البحريني قد زار كوريا في نهاية العام الماضي.