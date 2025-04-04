جهود كثيفة للتعاون في مجال الفضاء بين كوريا والإمارات

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قالت كلية الهندسة في جامعة سيول الوطنية إن الدكتور "سلطان النيادي"، وهو أول رائد فضاء إماراتي يقوم بمهمة فضائية طويلة الأمد، ووزير شؤون الشباب الإماراتي، قد زارا مقر الجامعة في نهاية الشهر الماضي لمناقشة خطط التعاون الثنائي.

وشارك في هذه الزيارة أول رائدة فضاء عربية "نورا المطروشي"، وسفير الإمارات لدى كوريا "عبدالله سيف النعيمي"، ومدير مركز محمد بن راشد للفضاء "سالم حميد المري"، واستقبلهم من الجانب الكوري عميد كلية الهندسة " كيم يونغ أوه "، ورئيس قسم هندسة الطيران والفضاء "لي كوان جونغ ".

وقدم العميد كيم خطط أبحاث الفضاء لجامعة سيول واقترح بناء علاقة تعاونية نشطة في المستقبل. ومن جانبه، أعرب الوزير "النيادي" عن أمله في التعاون الوثيق مع الجامعة الوطنية الكورية في مجالات تنمية الموارد البشرية وتطوير الأقمار الاصطناعية المكعبة والطب الفضائي.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى نحو إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات التعاونية بين جامعة سيول الوطنية ومركز محمد بن راشد للفضاء.