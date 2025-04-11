الحلقة الثالثة: الحرب الأهلية الكورية

"نذيع لكم الآن فقرة أنباء. شنت قوات الجيش الكوري الشمالي الشيوعي هجومها، حيث عبرت دائرة 38 واحتلت كوريا الجنوبية".





بدء الحرب الكورية بعد هجوم كوريا الشمالية على الأراضي الجنوبية

وفي عام 1948، أنشئت حكومتان في شبه الجزيرة الكورية: حكومة الجمهورية الكورية الحرة في الجنوب، وحكومة جوسون الاشتراكية الديمقراطية في الشمال. وكانت هذه بداية الصراعات الفكرية العنيفة بين الشمال والجنوب. واستمر ذلك حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الخامس والعشرين من يونيو لعام 1950.





تغير الموقف مع عملية الإنزال العسكري في إينتشون

أعلنت الأمم المتحدة أن هجوم كوريا الشمالية هو عملية هجومية احتلالية، وعليه أرسلت قواتها لمعاونة كوريا الجنوبية. ولكن موقف قوات كوريا الجنوبية والأمم المتحدة كان صعبًا، ودفعتهم الأزمة إلى التراجع حتى مدينة "ديغو" في أوائل أغسطس. ولكن في الخامس عشر من سبتمبر نجحت عملية الإنزال العسكري في إنتشون، فانقلبت الموازين، ونجحت القوات في استعادة سيول بعد أربعة أيام فقط، وتقدمت حتى وصلت إلى الحدود الفاصلة بين الكوريتين وتجاوزتها شمالًا.





عقد معاهدة الهدنة في 1953، وإيقاف الحرب مؤقتًا

في شتاء عام 1950، تغيرت موازين القوى مرة أخرى مع دخول القوات الصينية إلى المعركة. إذ خسرت كوريا الجنوبية عاصمتها سيول مرة أخرى واضطرت إلى التراجع من جديد، ولكنها سرعان ما استعادت سيول وتقدمت حتى استعادت جميع أراضيها حتى دائرة عرض 38. استمرت المعارك تدور حول خط الحدود الفاصل بين الكوريتين، ثم أعلنت الهدنة المؤقتة وفي 27 يوليو عام 1953، عقدت اتفاقية وقف إطلاق النار، وأعلنت المنطقة الحدودية منطقة منزوعة السلاح.





الحرب التي لم تنتهِ بعد

تسببت الحرب الأهلية الكورية في خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما تسببت في أزمة الأسر المشتتة التي تقدر بالملايين. كما أثرت الحرب سلبًا على الاقتصاد والظروف المجتمعية والحياة اليومية. وبالإضافة إلى كل ذلك، تسببت في الجرح العميق المسمى بالانقسام، حيث انقسمت البلاد إلى بلدين يحارب كلًا منهما الآخر. ومع كل هذا، فالحرب لم تنتهِ بعد.