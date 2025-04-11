موسم تشونغ-ميونغ

يوافق اليوم موسم (تشونغ ميونغ 청명) في كوريا، وهو واحد من المواسم السنوية الأربعة وعشرين في التقويم الكوري التقليدي، وهناك مثل شعبي كوري تقليدي يقول: (كل شيء يُمكن زراعته في موسم تشونغ ميونغ، حتى العصي الخشبية)، وهي صورة من المبالغة لإظهار ما يتميز به ذلك الفصل من خصوبة ونماء.





زهور الربيع

يرى الكثير من الكوريين أن الزهور الممثلة لفصل الربيع هي زهور الأضاليا والكيناري، ولكن الناس في الماضي رأوا أن الزهور التي تمثل الربيع حقًّا هي زهور الخوخ والمشمش. وكانت أعطر حديقة في رأيهم هي حديقة (مورنغ دو وون 무릉도원)، وهي مليئة بأزهار الخوخ.





من فناني الموسيقى الكورية التراثية: (كيم صُنغ-غي 김성기)

(كيم صُنغ-غي 김성기) هو عازف كومونغو مميز من عصر جوسون. وكان الفكر الكونفوشي سائدًا في عصر جوسون، ومن ضمن الفلسفة الكونفوشية ما عُرف باسم (ييه أك ساسانغ 예악사상)، وهي فلسفة تقول بإن المرء يجب أن يأخذ من النظام الاجتماعي المنضبط مثالًا يضبط به نفسه وعالمه الداخلي، وإن الموسيقى هي الوسيلة التي تمكن المرء من تحقيق التناغم والتوازن الداخلي. وكانت الآلة الموسيقية التي يعزفها العلماء الكونفوشيون سعيًا لتحقيق التوازن الداخلي هي آلة الكومونغو. ولم يكن فناننا من طبقة العلماء والنبلاء، بل كان حرفيًّا من طبقة العامة. ورغم ذلك، حين وجد فرصة لتعلم الكومونغو، أتقنها حتى أصبح اسمه من الأسماء اللامعة في ذلك المجال. والواقع أن ما شهره ليس عزفه للكومونغو نفسه، بل الحياة النموذجية التي عاشها على أنغام الكومونغو، وشجاعته في رفض الفساد والظلم والمشاركة فيهما حتى ولو كان ذلك على حساب معارضة ذوي السلطة والنفوذ.





الكومونغو، آلة للعلماء والنبلاء

ظلت الكومونغو آلة مخصصة للنبلاء والعلماء التقليديين. وبنهاية عصر جوسون، بدأت تستخدم في الأغاني الشعبية المخصصة للعامة، فأصبحت تشهد المزيد من المشاعر والتغيرات الموسيقية المتعددة. وهو ما لم يرق لمحبي الكومونغو من طبقة العلماء الذين رأوا أن في ذلك ما ينبئ بنهاية العصر الذهبي.





الأغاني التراثية وإعداد الأراضي لموسم الزراعة

لا يزال هناك الكثير من القرى والمزارع في عمق الجبال، وهي أماكن يصعب وصول الآلات إليها، ولذلك فلا يزال المزارعون في هذه الأماكن يعتمدون على الثيران في حرث الأراضي الزراعية. وربط المحراث في الثيران لحرث الأراضي الوعرة أمر مرهق بالنسبة إلى الثيران وإلى المزارعين أيضًا، ولذلك فهم يتواصلون مع ثيرانهم عن طريق أصوات وكلمات معينة، بل هناك أناشيد وأغانٍ معينة أيضًا لذلك، وهي ما يطلق عليها اسم أغاني الحرث.

وبعد الانتهاء من حرث الأرض، يأتي دور بذر البذور. وفي جزيرة جيجو، يؤدي المزارعون خطوة إضافية بعد إلقاء البذور. فهم يطلقون الخيل ليركضوا على الأرض الزراعية. والسبب في ذلك أن جيجو جزيرة بركانية، لها تربة كثيرة الصخور، وتكثر فيها الرياح القوية أيضًا، ولذلك إذا تركت البذور فيسهل أن تطير مع الرياح. ولذلك عندما تطأ الخيول الأرض تغرس البذور في الأرض أكثر فتثبتها.





موسمان متشابهان: التشونغ ميونغ والهانشيك

من ضمن الأمثال الشعبيية مثل يقول: لا فارق بين أن تموت في موسم تشونغ-ميونغ أو في عيد الهانشيك. وهذا لأن موسم التشونغ ميونغ هو واحد من أربعة وعشرين موسمًا، بينما عيد الهانشيك كان واحدًا من الأعياد الرئيسية الأربعة، وكلاهما يوافق اليوم الرابع أو الخامس من شهر أبريل، أي أنهما يأتيان في فترة مشابهة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- معزوفة (بول نيم 풀내음) بعزف (كيم سانغ-هيون 김상현) على الديغم

- أغنية (دو هوا نول كريميو 도화 널 그리며)، أو: الشوق إلى زهور الخوخ، بصوت (تشوي يون-يونغ 최윤영)

- أغنية (كانغ وون دو آريرانغ) بصوت (سُنغ سو-هي 송소희) أداء (دو بونجيه دال 두 번째달)

- (يونغ سان هويسانغ سانغ ريونغ سان 영산회상 상령산) بعزف (لي سيه-هوان) على الكومونغو

- (تشول كانغ 출강)، أداء (لي جونغ-جو 이정주)، وعزف (بريان روز) على الساج، و(دامي كاكني) على الغيتار الكلاسيكي

- أغنية (سوريروريرو 수리루리루) بصوت (سوريغيتي 소리께떼)

- إحدى أغاني كابيونغ التراثية من أغاني الحقل، نستمع إليها بصوت (كيم كي-بيونغ 김기병) و(كيم مان-صُك 김만석)

- أغنية من أغاني الخيول في الحقول من منطقة (صو غوي بو) بجزيرة جيجو، بصوت (أن بُنغ-هو 안봉호) و(باك بيونغ-ريم 박병림)

- أغنية (جيه جون 제전 – 어느 봄날에 부르는 노래) أو: أغنية ليوم ربيعي، بأداء (أكدان كوانغ تشيل)