تام تشون: البحث عن الربيع

قصيدة «تام تشُون 탐춘» أو: البحث عن الربيع كتبها الراهب البوذي «ديه إيك» في عصر مملكة سونغ الصينية. ولأن الشاعر راهب بوذي فهو لم يكن مهتمًا بالوصف البسيط للربيع، بل هو يستخدم الرموز الشعرية لوصف رحلة الراهب البوذي للوصول إلى التنوير، ولذلك فبعض مفسري أبيات القصيدة يفسرونها من خلال المعاني البوذية.





من فناني الموسيقى الكورية التراثية: «باك يُو-جون 박유전»

الفنان «باك يُو-جون 박유전» هو أحد مؤسسي «صو بيون جيه». وقد واصل العمل من النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. وكان يتميز بصوته الرخيم، وشخصيته الجادة المجتهدة. ويحكى أن لأمير «هنغ صُن» عندما سمع صوت «باك يُو-جون 박유전» قال له: «إن صوتك هو أجمل صوت في كانغ سان».

وكانت إحدى عيني الفنان «باك يُو-جون 박유전» لا ترى، ولذلك أهداه الأمير «هنغ صن 흥선대원군» نظارة خاصة تعرف باسم «오수경»، وكانت تشبه نظارات الشمس في عصرنا هذا. ولا شك أن مظهره وهو يرتدي الزي التقليدي والقبعة التقليدية ونظارة الشمس كان غريبًا جدًّا بالنسبة لمعاصريه. وهكذا، ظل «باك يُو-جون 박유전» يتمتع بمكانة خاصة لكونه من الفنانين المفضلين للأمير، إلى أن فقد الأخير سلطته، فعاد فناننا إلى بلدته ووجه جهوده إلى توريث فنه لتلاميذه.

ويقال إن الفنان «باك يُو-جون 박유전» عندما عاد إلى قريته الريفية، دمج عناصر من «صو بيون جيه» مع تكنيكات غناء «دونغ بيون جيه»، وأنه علم ذلك الفن الهجين لطلابه، وهو ما يُطلق عليه اليوم أغاني «بو صُنغ سوري 보성소리».





اختيار «أن سُوك-صُن» لأداء صوت «أوه جونغ-هيه 오정해» في الفيلم

كانت بطلة الفيلم هي «أوه جونغ-هيه 오정해»، فلماذا اختير صوت الفنانة «أن سُوك-صُن» لتؤدي صوتها؟ أوضح المخرج «ليم غوون-تيك» أنه كان يحتاج إلى صوت ناضج، وكانت الممثلة في أوائل العشرينات من عمرها، لذلك اختار صوت «أن سُوك-صُن» المخضرم.





أغاني الكاغوك

أغاني كاغوك هي تلحين لقصائد الشيجو على إيقاعات معينة. وهي تختلف عن أغاني «شي جو تشانغ 시조창시조창» الشعبية، فهي تستخدم آلات متعددة مثل الكاياغم والكومونغو والديغم والهيغم والبيري والجانغو، وتعتمد على الآلات الوترية لوضع أساس الإيقاع. وهناك نوعان من الأغاني: تلك المخصصة للمطربين من الرجال، والأخرى المخصصة للمطربات من النساء.





الأغاني المقدمة في هذه الحلقة:

- «تام تشُون 탐춘»، بأداء «جونغا أنسامبل سول جيغي 정가앙상블 소울지기»

- «كوت تاريونغ 꽃타령» أو: أغنية الزهور، بصوت «هوانغ إيه-ري 황애리»

- أغنية «سانغسا تشون لي مونغ 상사천리몽» بصوت «جانغ صو-يُون 장서윤»

- من أغاني فيلم «صو بيون جيه». نستمع الآن إلى مقطع من أغنية «شيم تشونغا» من فيلم «صو بيون جيه» بصوت «أن سُوك-صُن»

- «موريغيسو 모르겠어» بصوت «سام سان 삼산»

- أغنية «청년은 강제로 집시» أداء «سانغ جا رُو 상자루»

- «دام أنيه ميهوا 담 안에 매화» بصوت «جونغ ما-ري 정마리»

- «هوا تشون وول جي 화천월지» بأداء «لي جي-يونغ 이지영» على الكاياغم المعدنية، «لي أون-هوا 이언화» على كاياغم السانجو، و«كيم تشول-جين 김철진» على الكاياغم ذات الأصوات المنخفضة، بمصاحبة عزف «لي تيه-بيك 이태백» على طبل الجانغو