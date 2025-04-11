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أعلنت شركة بليديس إنترتينمنت في الثاني عشر من هذا الشهر عن إنجاز جديد لفرقة سفنتين، حيث تجاوزت أغنيتهم "مايسترو" مستوى 100 مليون مرة استماع على منصة سبوتيفاي، التي تعد أكبر منصة بث موسيقي في العالم. وبلغ إجمالي عدد مرات تشغيل الأغنية 129,480,000 مرة تحديدا في العاشر من هذا الشهر.

تُعدّ أغنية "مايسترو" الأغنية الرئيسية لألبوم سفنتين الأفضل "17 إز رايت هير"، وهي أغنية رقصة آر آند بي تتميز بمقدمة صوت بيانو قوية ومثيرة للإعجاب. تحمل الأغنية رسالة ملهمة تدعو إلى التوحد والقيادة، "دعونا نجتمع معا ونقود عالمنا ونصبح الأفضل في قيادة التيار".

وقد لاقت الأغنية نجاحا كبيرا فور إصدارها، حيث تصدرت المراتب الأولى في مواقع الموسيقى المحلية الرئيسية. وامتد هذا النجاح إلى الساحة العالمية، حيث دخلت قائمة بيلبورد الأمريكية "غلوبال 200" و"غلوبال" باستثناء الولايات المتحدة، لمدة أربعة أسابيع متتالية.

وبذلك، ارتفع رصيد فرقة سفنتين إلى 14 أغنية تجاوزت مستوى 100 مليون مرة استماع على سبوتيفاي، بما في ذلك أغنية "مايسترو".

وعلى صعيد آخر، تستعد فرقة سفنتين للالتقاء بمعجبيها اليابانيين في لقاء "هوليداي"، الذي سيقام في قبة كيوسيرا في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 24 إلى 27 من هذا الشهر، ثم في سايتاما سوبر أرينا في الفترة من 10 إلى 11 من الشهر القادم.