جي دراغون يطلق فيديو كليب هوم سويت هوم بتقنية الذكاء الاصطناعي

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في خطوة فنية مبتكرة، أعلنت شركة غالاكسي كوربوريشن في الحادي عشر من هذا الشهر عن إطلاق المغني جي دراغون فيديو كليب لأغنيته "هوم سويت هوم"، وهو عمل فني فريد من نوعه تم إنتاجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وعدد من الشركات الأخرى.

يأخذنا الفيديو كليب في رحلة بصرية ساحرة، حيث يصور رحلة البحث عن "المنزل" في عوالم متنوعة ومثيرة للخيال، تتراوح بين المدن الديستوبية ومدن المستقبل، وصولا إلى أعماق الفضاء المجهول. وتتضمن المشاهد عناصر بصرية ترمز إلى الأمل، مثل الزهور المضيئة بتقنية LED، وزراعة الزهور على الكواكب، ولوحات زهور الأقحوان، حاملة بذلك رسالة مستقبلية ملهمة.

وقد تم إنتاج هذا الفيديو كليب باستخدام حلول Azure Open AI "Sora"حيث شارك جي دراغون بشكل مباشر في عملية تنسيق الفيديو كليب، مضيفا لمسته الفنية الخاصة.

وفي تعليقه على هذا العمل، صرح جي دراغون قائلا: "لقد ولّى عصر الإبداع الفردي. الآن، نحن في عصر جديد نتخيل فيه ونتعاون مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية تتجاوز حدود الخيال."