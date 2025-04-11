الإعلام الأجنبي يشيد بألبوم مارك المنفرد الأول، ويصفه بأنه تحفة فنية

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أعلنت شركة SM للترفيه في الحادي عشر من هذا الشهر عن تلقي الألبوم المنفرد الأول لمارك من فرقة NCT، والذي يحمل عنوان "The Firstfruit"، استحسانا كبيرا من وسائل الإعلام الأجنبية، حيث وصفته مجلة الموسيقى البريطانية NME بأنه "تحفة فنية أشبه بسيرة ذاتية"، مشيدة بـ"صدق مارك في الكشف عن أعماق نفسه، وتقديمه لـ 'مارك الكامل' الموحد". وأردفت المجلة قائلة: "من الأغاني التي تعبر عن ثقته في فريقه ونفسه بطاقة جامحة، إلى الأغاني التي تسترجع ذكريات الطفولة، والأغاني التي تعبر عن فخره بالألبوم المنفرد الذي طال انتظاره، يقدم مارك مجموعة مؤثرة من الأغنيات".

وفي سياق متصل، وصفت مجلة CLASH البريطانية مارك بأنه "الفنان الأكثر تنوعا في عالم الكيبوب"، مشيدة بـ "قدرته على تجاوز حدود الأنواع الموسيقية، وتقديم سجل زمني لحياة مارك يتنقل بين المدن والعواطف والأزمنة". وأضافت المجلة: "يقود الألبوم المستمعين في رحلة عبر حياة مارك. إنه عمل فني دقيق ومتعدد الأبعاد، يتميز بعمق وتأمل لا يمكن الوصول إليهما إلا عندما يتوقف المرء لينظر إلى الماضي".

ولم تقتصر الإشادات على ذلك، بل أشادت مجلة الموسيقى والثقافة العالمية Tomorrow بالألبوم، واصفة إياه بأنه "واحد من أكثر الألبومات المنفردة كثافة ومعنى في تاريخ الكيبوب"، مؤكدة: "لقد أثبت مارك تماما موهبته وإمكاناته من خلال ألبومه المنفرد الأول".

وعلاوة على ذلك، سلطت وسائل إعلام أمريكية مثل هوليوود ريبورتر ووسائل إعلام برازيلية مثل هيوغو غلوس، الضوء على إصدار ألبوم مارك المنفرد ومقابلاته، مما أثار اهتمام المعجبين المحليين.

الجدير بالذكر أن ألبوم "ذا فيرست فروت" تم إصداره في السابع من هذا الشهر، وهو عمل فني مستوحى من أربع مدن تركت بصمة في حياة مارك، وهي: تورونتو، نيويورك، فانكوفر، وسيول. ويعبر مارك عن رحلته في الحياة من خلال 13 أغنية في الألبوم، بما في ذلك الأغنية الرئيسية "1999"، والتي هي أغنية بوب مبهجة، يعبر فيها مارك عن سعادته وكأنه يعيش عام 1999، عام ميلاده، مرة أخرى.