طائرات الإنذار الجوي المبكر في كوريا الشمالية

وفقا للتقرير الدفاعي الرسمي لعام 2022 الذي نشرته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تمتلك كوريا الشمالية ضعف عدد الطائرات المقاتلة التي تمتلكها كوريا الجنوبية تقريبا. ومع ذلك، تعتبر القوات الجوية الكورية الشمالية أضعف فرع في جيشها، بسبب تقادم طائراتها وأوجه القصور النوعية. ومع ذلك، يبدو أن كوريا الشمالية قد اكتسبت مؤخرا قدرة جوية عسكرية جديدة، حيث كشفت عن أول طائرة إنذار جوي مبكر.





في خطوة مفاجئة، كشفت كوريا الشمالية عن طائرة إنذار جوي مبكر، يشار إليها باسم "مركز القيادة في السماء". وفي الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ شين مون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، يوم 27 مارس، يظهر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على متن ما يبدو أنه طائرة إنذار جوي مبكر.





"جونغ ديه جين 정대진" الأستاذ بجامعة "هالَّا" في "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان":

في أوائل الشهر الماضي، قال موقع "38 نورث" الأمريكي، الذي يراقب كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الاصطناعية التجارية التي التُقطت يوم 3 مارس تُظهِر طائرة من طراز "إل يو شين 76" متوقفة بجانب حظيرة صيانة في مطار "سون آن" الدولي في بيونغ يانغ، مع وجود قبة كبيرة لحماية الرادار، مثبّتة فوق جسم الطائرة. ويبدو أن كوريا الشمالية على وشك إدخال أول طائرة إنذار جوي مبكر على أساس طائرة النقل الاستراتيجية سوفيتية التصميم.





من المعروف أن انحناء الأرض يجعل من الصعب رصد الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض عندما تكون على بعد 10 كيلومترات فقط من محطة رادار أرضية. لكن طائرة الإنذار الجوي المبكر تستخدم الرادار لتوفير رؤية جوية للمناطق الأبعد، كما يمكنها التنقل لاكتشاف أنشطة العدو عبر مساحة أوسع. وفي أثناء تحليقها في الجو، توفر إنذارا مبكرا قبل أن تتسلل طائرات العدو وهذا هو سبب تسميتها بطائرة الإنذار الجوي المبكر. ويبدو أن كوريا الشمالية تصنّع طائرات من هذا النوع من خلال تعديل طائرة نقل استراتيجية قديمة من الحقبة السوفيتية.





"جونغ ديه جين 정대진":

حتى كوريا الجنوبية تجد صعوبة في تطوير طائرات الإنذار الجوي المبكر محليا، وتسعى لجلب التكنولوجيا ذات الصلة من الخارج. لذلك من المشكوك فيه أن تتمكن كوريا الشمالية من تطوير مثل هذه الطائرة بصورة مستقلة. لكن العراق صنع "طائرة بغداد" للإنذار المبكر في الثمانينيات من خلال تعديل الطائرة "إل يو شين 76" نفسها، على الرغم من أن المهارات التقنية في العراق أقل من كوريا الشمالية. وبالنظر إلى ذلك، قد يكون من الممكن لكوريا الشمالية وضع قبة رادارية على جسم الطائرة. وعلاوة على ذلك، فإن تكنولوجيا الرادار في كوريا الشمالية جيدة نسبيا. فقد حصلت بالفعل على تكنولوجيا رادار المصفوفة المرحلية التي تعزز قدرات الكشف عن طريق الجمع بين رادارات متعددة، وقامت بتركيبها على صاروخ أرض-جو وسفينة حربية جديدة.





حتى وقت قريب، كان الجيش الكوري الشمالي يعمل على تطوير طائرة الإنذار الجوي المبكر من خلال تركيب رادار على طائرة نقل تشغلها شركة طيران "كوريو" في مطار "سون آن" الدولي في بيونغ يانغ، لكنها لم تكشف عن الطائرة حتى الشهر الماضي. وتُظهر الصور التي نشرتها كوريا الشمالية رادارا دائريا مثبتا على سطح الطائرة. وهناك حاجة إلى تكنولوجيا متقدمة لتشغيل الطائرة الرادارية التي تكتشف صواريخ العدو وطائراته في الجو بواسطة رادار المراقبة، كما أنها تتولى قيادة القوات الصديقة والتحكم فيها. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت كوريا الشمالية تمتلك بالفعل مثل هذه التكنولوجيا.





"جونغ ديه جين 정대진":

هل تمتلك كوريا الشمالية رأس المال والتكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات الاختبار والنشر الفعلي؟ هل تمتلك رادارا خاصا يستطيع التمييز بين القوات الصديقة وقوات العدو؟ يشمل الرادار الخاص هنا تدابير الدعم الإلكتروني الراداري، وهي تقنية عسكرية تستخدم المراقبة الكهرومغناطيسية لاكتشاف وتحليل وتحديد إشارات العدو، ونظام تحديد الصديق أو العدو الذي يرسل إشارات مشفرة إلى الطائرات وينتظر ردها لتحديد هل هي قوات صديقة أم معادية. أشك في أن كوريا الشمالية قد وصلت إلى هذا المستوى.





خلال مؤتمر حزبها الحاكم في عام 2021، أدرجت كوريا الشمالية قائمة بالأسلحة الجديدة المختلفة التي ستطورها في السنوات الخمس التالية.





يعتبر تطوير أقمار التجسس العسكرية على وجه الخصوص أحد طموحات كوريا الشمالية التي طالما سعت إليها. فبعد تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، أصبحت حاليا في حاجة ماسة إلى توسيع أصول المراقبة والاستطلاع. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كوريا الشمالية على تعزيز أداء أقمارها الاصطناعية. وبالحديث عن نظام الرادارات في كوريا الشمالية، فإنه لا يمكن مقارنته بنظام الرادارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولكن لا يزال بإمكانه اكتشاف وتتبع مختلف الأهداف الجوية والأرضية في وقت واحد من خلال الجمع بين رادارات متعددة. ومع ذلك، فشلت كوريا الشمالية مرتين في عام 2023 في إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري إلى مدار حول الأرض. وانتهت محاولتها الثالثة في عام 2024 بالفشل أيضا.





وسرعان ما اعترفت كوريا الشمالية بالفشل بعد ساعة ونصف من إطلاق الصاروخ، مشيرة إلى انفجاره. وبالنظر إلى الإخفاقات المتكررة، يشتبه البعض في وجود دعم أو تأثير خارجي في عملية صنع طائرة الاستطلاع الكورية الشمالية.





"جونغ ديه جين 정대진":

هناك تكهنات بأن كوريا الشمالية تلقت بعض الدعم من الصين. فوفقا لموقع "38 نورث"، فإن القبة الرادارية لها تصميم مثلث في الأعلى، مشابه لما هو موجود في بعض طائرات الإنذار الجوي المبكر الصينية. وفي التطبيقات الصينية، تحتوي هذه الأنواع من القباب الرادارية على 3 رادارات غير دوّارة لتغطية قطاعات بزاوية 120 درجة لكل منها لتوفير تغطية كاملة بزاوية 360 درجة. ولهذا السبب، يقول بعض المحللين إن كوريا الشمالية ربما تلقت مساعدة من الصين. الجدير بالذكر أيضا أنه لم تكن هناك علامات واضحة على تركيب الرادار حتى نوفمبر من العام الماضي. لكن الطائرة ظهرت مؤخرا وقد تم تركيب القبة الرادارية عليها، مما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية تلقت مساعدة من روسيا أيضا مقابل دعمها العسكري لحربها في أوكرانيا، حيث أرسلت كوريا الشمالية قوات ولا تزال تزود روسيا بالأسلحة.





تقول التقارير إن تصميم القبة الرادارية التي تظهر في صورة القمر الاصطناعي يشبه تصميم طائرة إنذار جوي مبكر صينية. لكن التصميم المثلث وحده ليس دليلا قاطعا، وهو ما دفع بعض المحللين إلى إثارة احتمال وجود دعم روسي.





في عام 2019، دخلت طائرة إنذار جوي مبكر روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية دون إشعار مسبق. وفي يونيو من العام الماضي، وقعت روسيا معاهدة مشاركة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية. والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية بدأت أعمال التعديل التي تشمل طائرات الإنذار المبكر في الوقت الذي بدأت فيه تقديم الدعم العسكري لروسيا، مما يشير إلى إمكانية نقل التكنولوجيا من روسيا. ويقول المراقبون إنه يبدو أن كوريا الشمالية تعتمد على مساعدات تكنولوجية من الخارج. إذن، لماذا تستميت كوريا الشمالية في تطوير الطائرات الرادارية هكذا؟





"جونغ ديه جين 정대진":

تدعي كوريا الشمالية أنها استكملت قوتها النووية. ويُعتقد أنها طورت قدراتها الصاروخية أيضا. ومع ذلك، فهي مثل الشخص الذي لديه قبضات قوية ولكن ليس لديه عيون. أي أن قبضات وعضلات كوريا الشمالية تزداد قوة لكنها لا تعرف أين تستخدمها. ولهذا السبب تبذل كوريا الشمالية الكثير من الجهد في أقمار التجسس الاصطناعية، كما أنها بحاجة إلى اكتشاف الأعداء بالرادار وتحديد التهديدات القادمة وإيجاد أهداف جديدة للهجوم. وبالتالي فهي تحرص على الحصول على طائرات الإنذار الجوي المبكر لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. وقد لا يقتصر الأمر على الطيارين فحسب، بل يمكن لمراقبي الحركة الجوية أيضا أن يستقلوا طائرات الإنذار المبكر من أجل تعزيز التحكم من الجو وتوسيع نطاق العمليات. وتهدف كوريا الشمالية من خلال طائرات الإنذار المبكر إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتأمين "العيون" اللازمة للقتال. ولهذه الأسباب، تسعى إلى تعزيز قدراتها الاستطلاعية.





الطائرة "غلوبال هوك" هي طائرة مراقبة بدون عنصر بشري قادرة على مراقبة ليس فقط كوريا الشمالية ولكن أيضا المناطق المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. وقد أثار استعمال كوريا الجنوبية لهذه الطائرة في عام 2019 رد فعل غاضبا من قبل كوريا الشمالية التي تعتمد الطائرات المقاتلة لديها على الطرازات الروسية، والعديد منها عفا عليه الزمن. والطائرة المقاتلة الأكثر تطورا في ترسانة كوريا الشمالية هي الطائرة "ميغ 29" التي حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات. وفي المقابل، فإن القوات الجوية الكورية الجنوبية مجهزة بمقاتلات شبح من الجيل الخامس قادرة على القيام بعمليات سرية، بالإضافة إلى المقاتلة "إف 15 كيه"، وهي أقوى مقاتلة يمكنها القيام بمهام هجومية بعيدة المدى. وأيضا لديها طائرات إنذار جوي مبكر لرصد صواريخ كوريا الشمالية والدفاع عن مجالها الجوي، إلى جانب طائرات نقل متعددة الأدوار للتزود بالوقود.





يركز الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي يدرك جيدا التفاوت في القوة الجوية بين الكوريتين، على تعزيز قدرات الدفاع الجوي منذ سنواته الأولى في منصبه.





منذ عام 2014، أجرت كوريا الشمالية مسابقات للطائرات المقاتلة، حيث يتم استعراض مهارات الطيران الشبيهة بالقتال الحقيقي. وفي فبراير الماضي، التقطت صور الأقمار الاصطناعية طائرة استطلاع جديدة لدى كوريا الشمالية، وهي أكبر من الطائرة "غلوبال هوك" الأمريكية. كما تعمل كوريا الشمالية على تطوير طائرة إنذار جوي مبكر من أجل استكمال قدراتها غير الكافية في مجال الاستطلاع الجوي وتأمين أصول المراقبة. ولكن تبقى بعض الأسئلة مطروحة، مثلا: هل تستطيع كوريا الشمالية إكمال الطائرة الرادارية؟ وهل ستكون تلك الطائرة قادرة على أداء الأدوار المطلوبة منها بفعالية؟





"جونغ ديه جين 정대진":

لكي يتم نشر الطائرة تشغيليا وأداء أدوارها بفعالية، يجب ضمان إعادة التزود بالوقود جوا. فالغرض الرئيسي منها هو تنفيذ مهام الاستطلاع بالرادار في الجو. ولكن إذا حلّقت الطائرة لمدة 7 أو 8 ساعات فقط ثم هبطت وبقيت على الأرض لمدة 7 أو 8 ساعات أخرى قبل الإقلاع مرة أخرى، فلن تتمكن من القيام بمهامها. وفي حالات الطوارئ، يكون التزود بالوقود جوا ضروريا لكي تعمل الطائرة باستمرار لمدة 24 أو 36 ساعة. ولكن لم أسمع أن كوريا الشمالية لديها أي طائرة لتزويد الوقود جوا. كما أدى النقص المزمن في الوقود نتيجة للعقوبات المطولة المفروضة على كوريا الشمالية إلى عدم كفاية تدريب الطيارين. لذلك، حتى لو حصلت كوريا الشمالية على طائرة إنذار مبكر، فمن غير المؤكد ما إذا كانت ستثبت فعاليتها في القتال الفعلي. ولكن يجب ألا نقلل من شأن القوة العسكرية لكوريا الشمالية وأن نبقى مستعدين لأي تحديات.





بالنظر إلى المستوى الحالي للقوة الجوية لدى كوريا الشمالية، يتضح أن هناك قيودا على تطوير طائرات الإنذار الجوي المبكر وقدراتها التشغيلية. ومع ذلك، من الضروري مراقبة كوريا الشمالية عن كثب لأن هذه الطائرة يمكنها اكتشاف وتتبع أهداف جوية متعددة من على بعد مئات الكيلومترات وفي وقت واحد.