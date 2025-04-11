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تحتفل كوريا الشمالية بذكرى ميلاد مؤسسها "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل، وتطلق عليه اسم "يوم الشمس". ويعتبر هذا اليوم أحد أهم الأعياد في الدولة الشيوعية إلى جانب "يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد ابنه الزعيم السابق "كيم جونغ إيل". ولكن منذ العام الماضي، بدأت السلطات الكورية الشمالية في تقليل استعمال مصطلح "يوم الشمس"، رغم أن الشعب الكوري الشمالي يؤله مؤسس البلاد "كيم إيل سونغ".





"تشو هان بوم 조한범" الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

في كوريا الشمالية، يتم تبجيل "كيم إيل سونغ" كبطل قومي قاد جميع الحركات الاستقلالية المناهضة لليابان خلال الحقبة الاستعمارية. ويعتقد الكوريون الشماليون أن كوريا تحررت من الحكم الاستعماري الياباني بفضل "كيم إيل سونغ". وبعد الحرب الكورية، شرعت كوريا الشمالية في إعادة الإعمار بدعم هائل من الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية، وتطور اقتصادها بسرعة. وحتى أوائل السبعينيات تفوقت كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية في القوة الوطنية. ويربط الجيل الأكبر سنا بين "كيم إيل سونغ" والنضال ضد اليابان والتنمية الاقتصادية. ولهذا ليس من المستغرب أن يكون "يوم الشمس" محفورا كيوم مهم جدا في أذهان الناس.





صوّر "كيم إيل سونغ" نفسه كبطل وطني من أجل تأكيد شرعيته وتعزيز قاعدة سلطاته. ويشاع عنه اساطير، منها أنه صنع الأرز من الرمال، وأنه كان لديه القدرة على الانتقال الآني، وأنه عبر نهرا على ورقة شجر في أثناء مقاومته المسلحة ضد اليابان. وقد تم تضمين مثل هذه القصص السخيفة في المواد التعليمية للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، كان يُعتقد أيضا أنه وضع الأساس لاقتصاد كوريا الشمالية، وبالتالي يتم تأليهه. وقد توفي "كيم" في عام 1994، وتمت ترقية يوم ميلاده الموافق للـ15 من أبريل، إلى "يوم الشمس" في عام 1997 بعد أن انتهت فترة الحداد التي استمرت 3 أعوام. ومنذ ذلك الحين، احتفلت كوريا الشمالية بـ"يوم الشمس" على نطاق واسع، حيث أقامت مهرجانات سينمائية وفعاليات فنية ومعارض للزهور ومسابقات ماراثون دولية وغيرها.





وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية احتفلت بهذه المناسبة على نطاق واسع في العام الماضي، إلا أن اسم "يوم الشمس" لم يُستخدم إلا نادرا. وبدلا من ذلك، تمت الإشارة إلى اليوم ببساطة باسم "عطلة أبريل" أو "الـ15 من أبريل".





"تشو هان بوم 조한범":

لم يُستخدم تعبير "يوم الشمس" تقريبا في عام 2024، وتم استبداله بكلمة "15 أبريل". ومع ذلك، لا يزال التقويم الكوري الشمالي يشير إلى أنه "يوم الشمس". وينطبق الأمر نفسه على تقويم عام 2025. وقد استخدم "كيم جونغ أون" نفسه هذا المصطلح مؤخرا. لذلك من الصعب القول إن كوريا الشمالية قد غيرت مصطلح "يوم الشمس" بالكامل إلى شيء آخر، لكنها فقط لم تعد تستخدمه بصورة متكررة كما كانت تفعل في الماضي.

إذن، لم تهجر كوريا الشمالية مصطلح "يوم الشمس" تماما، لكن صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية استخدمته في 7 مقالات فقط في الفترة من يناير إلى 15 أبريل من العام الماضي. كما أشارت الصحيفة أيضا إلى احتفالات هذا العام باسم "مهرجان الربيع للفنون الشعبية في أبريل"، ولم تستخدم عبارة "يوم الشمس". وبالتالي يتضح أن كوريا الشمالية تستخدم هذا المصطلح بوتيرة أقل. فما هو السبب في ذلك؟





"تشو هان بوم 조한범":

في كوريا الشمالية، هناك أغنيات دعائية مثل "الأب الودود" و "الأب المحسن". وفي السنوات الأخيرة، أصبح الكوريون الشماليون معتادين على مثل هذه الألقاب التي تشيد بزعيمهم "كيم جونغ أون"، بما في ذلك لقب "الأب المحترم". وقد قال الزعيم الحالي ذات مرة: "لا تبالغوا في عبادة القائد الأعلى"، في إشارة إلى جده "كيم إيل سونغ". وهذا يعني أن "كيم جونغ أون" أصبح يروج لنفسه ويقلل من مرجعية أسلافه لتقديس شخصيته هو. ويمكن فهم تضاؤل استخدام مصطلح "يوم الشمس" في هذا السياق. وينطبق الأمر نفسه على "يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد والده "كيم جونغ إيل" الموافق ليوم 16 فبراير. ومن هنا، يعمل "كيم جونغ أون" جاهدا على تقديس نفسه على حساب أسلافه.





يبدو أن كوريا الشمالية تسعى إلى استبدال أو حذف مصطلح "يوم الشمس" للترويج لتقديس الزعيم الحالي. في عام 2022، عقدت كوريا الشمالية مؤتمر اتحاد الأطفال الكوريين، الذي يجب على الطلاب الانضمام إليه، لأول مرة منذ 5 سنوات. وفي ذلك الوقت، استخدمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية لقب "الأب" للإشارة إلى "كيم جونغ أون". وفي الشمال، تستخدم كلمة "الأب" لتقديس الزعيم الأعلى. كما أن لقب "القائد الأعلى"، الذي بدأ استخدامه لـ "كيم جونغ أون" في عام 2020، له دلالة مهمة أيضا، حيث كان ذلك اللقب مقتصرا على "كيم إيل سونغ" باعتباره القائد الأوحد. وهذا يعني أن مصطلحي "الأب" و"القائد الأعلى" يستخدمان لتقديس شخصية الزعيم الحالي. وقد بدأت جهود تقديس "كيم جونغ أون" مباشرة بعد صعوده الرسمي إلى السلطة.





"تشو هان بوم 조한범":

لكي يرث السلطة، كان على "كيم جونغ أون" أن يتولى 3 مناصب، هي: القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري الشمالي، والسكرتير الأول لحزب العمال، والرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني، التي أصبحت تسمى لجنة شؤون الدولة. وبعد وفاة والده "كيم جونغ إيل" في 17 ديسمبر 2011، كان من الضروري للغاية أن يسيطر على الجيش. لذا تم تعيينه رسميا قائدا أعلى للقوات المسلحة في الشهر نفسه. وحصل على اللقبين الآخرين في أبريل 2012، عندما بدأت ولايته الرسمية.





وفي أبريل 2012، سيطر "كيم جونغ أون" على الحزب والحكومة والجيش. وقد ركز منذ ذلك الحين على خلق صورة الزعيم الأعلى للبلاد. واعتمدت المدارس مادة "تاريخ كيم جونغ أون الثوري" كمادة دراسية منتظمة، في حين تضمنت المواد التعليمية محتوى لتبجيله وتقديسه، مثل: "بدأ الرماية في سن الثالثة، وأصبح راميا ماهرا في التاسعة من عمره".





أذيعت الأغاني والقصائد المختلفة التي تمجد القائد كل يوم. وضمن الجهود المبذولة لترسيخ مكانته، أعلن "كيم جونغ أون" عن قداسة مدينة "سام جي يون" الواقعة بالقرب من جبل "بيك دو"، الذي يعتبر رمزا مقدسا لما يسمى بسلالة "بيكدو"، التي تشير إلى حكم الأسرة الممتد لثلاثة أجيال من "كيم إيل سونغ" إلى "كيم جونغ إيل" وصولا إلى "كيم جونغ أون". ولكن بدأ الزعيم الحالي في الترويج لتقديس شخصيته بصورة أسرع من أسلافه.





تشو هان بوم 조한범":

يعمل "كيم جونغ أون" على الترويج لنفسه بسرعة كبيرة. فالزعيم، المولود في عام 1984، يخاطبه الجميع رسميا باسم "الأب المحترم، الأمين العام، كيم جونغ أون" بغض النظر عن الجنس والعمر. والسبب في هذا أن "كيم جونغ أون" يعاني من عقدة حول شرعيته السياسية، ولذلك يعمل على رفع صورته ومكانته بوتيرة أسرع من أبيه وجده. لقد استخدم مؤسس النظام "كيم إيل سونغ" أساطير ملفقة حول نضاله ضد اليابان، وأظهر التنمية الاقتصادية على أنها إنجازه الشخصي على الرغم من أنها كانت في الأساس نتيجة مساعدات خارجية. ثم ظهر ابنه "كيم جونغ إيل" كوريث للعرش في عام 1974، وتم إعداده كزعيم قادم لمدة 20 عاما، حتى وفاة "كيم إيل سونغ" في عام 1994. أما "كيم جونغ أون"، فلم يكن لديه الأصول السياسية والشرعية وقاعدة السلطة التي بناها والده "كيم جونغ إيل" على مدى عقدين من الزمن. وقد بدأ في الظهور العلني في عام 2009 من خلال مرافقة والده في الأنشطة الرسمية. ولكن بما أن والده توفي في عام 2011، فلم يكن أمام "كيم جونغ أون" سوى بضع سنوات فقط للاستعداد لقيادة البلاد. وإذا اضطر كبار السن إلى مناداة الزعيم البالغ من العمر 41 عاما فقط بـ"الأب"، فهل سيتقبلون ذلك حقا؟ لم يكن "كيم جونغ أون" قد حقق أي إنجازات، ولم يكن لديه الوقت الكافي لغسل أدمغة الناس قبل أن يصبح الزعيم.





شرع "كيم إيل سونغ" في إسباغ هالة من التقديس الكامل على نفسه في عام 1967 كقائد أعلى. ثم عُيّن ابنه "كيم جونغ إيل" رسميا كخليفة له في عام 1980، وبدأ أيضا في تقديس نفسه في عام 1982 من خلال تمجيد يوم مولده، مدعيا أنه وُلد في معسكر سري على جبل "بيك دو". وفي المقابل، هيأ "كيم جونغ أون" الجو لتقديس شخصيته منذ بداية حكمه. وخلال إحدى المسيرات التي سبقت "يوم الشمس" في عام 2016، تلقى تعهدا بالولاء من الجيش، مسلطا الضوء على نفسه في عيد ميلاد جده.





في الوقت الذي تقوم فيه كوريا الشمالية بجهود تقديس الزعيم بقوة، فإن المشاعر العامة ليست مواتية، حيث لم تتمكن البلاد من حل المشاكل المعيشية بسبب النقص المزمن في الغذاء والأضرار الهائلة التي لحقت بها جراء الفيضانات في العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية تشهد استياء شعبيا متزايدا بشأن إرسال عدد كبير من جنودها إلى روسيا. ويبدو أن "كيم جونغ أون" مدرك لهذا الأمر، وبالتالي فهو يؤكد يوما بعد يوم على الإنجازات العسكرية.





"تشو هان بوم 조한범":

من الملاحظ بوضوح أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير الأسلحة النووية وتصب كل مواردها في تعزيز قدراتها الدفاعية. وفي حين أنه من الصعب تحسين الاقتصاد، إلا أنه من الممكن إظهار القوة العسكرية. ويصف "كيم جونغ أون" قدرات بلاده النووية والصاروخية بأنها أعظم إنجازاته. وفي حين أنه فشل في تحقيق نتائج اقتصادية، إلا أنه كثيرا ما يزور الوحدات العسكرية ويظهر في مواقع اختبار الأسلحة لإظهار أنه يحقق نتائج في المجال العسكري.

قام المعهد الكوري الجنوبي للتوحيد الوطني بتحليل الأنشطة العامة لـ"كيم جونغ أون" بحسب القطاعات في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي. ووفقا لهذا التحليل، زادت أنشطته المتعلقة بالمجال العسكري بنسبة 83.7% خلال تلك الفترة، مقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة من 2021 إلى 2023.





اختبرت كوريا الشمالية أحدث منظومة صواريخ أرض-جو في مارس الماضي. ومن خلال العمل على منظومة الأسلحة الجديدة وتحديث الجيش، يبدو أن كوريا الشمالية تسلط الضوء على إنجازات زعيمها، كما يبدو أنها تحاول أيضا استرضاء مشاعر الشعب من خلال تنفيذ مشروعات إنشائية.





"تشو هان بوم 조한범":

في كوريا الشمالية، من المهم بالنسبة للقائد الأعلى إظهار نتائج. وبما أنه من الصعب القيام بذلك، فإن البلاد تختلق الإنجازات. ويمكن للمشروعات ذات الصلة بالإسكان والهندسة المدنية والبناء أن تجذب الجمهور، على الأقل ظاهريا، لأن نتائجها واضحة للعيان. ومن السهل أن نفهم لماذا يحب الديكتاتوريون الهندسة المدنية والبناء. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قامت ببناء الكثير من الشقق، إلا أن إنتاج الكهرباء والماء والغاز قد انخفض. وتركز البلاد على الهندسة المدنية والبناء، لكن اقتصادها لم يتحسن بأي درجة ملموسة.





في عام 2021، أعلن "كيم جونغ أون" أن بلاده ستبني 50 ألف منزل جديد في بيونغ يانغ على مدى 5 أعوام، أي 10 آلاف وحدة سكنية سنويا. وقد كرس "كيم جونغ أون" جهوده لبناء منازل جديدة لإظهار بعض النتائج الواضحة. وفي الشهر الماضي، زار كيم موقع بناء 10 آلاف منزل في منطقة "هوا سونغ" في العاصمة. وأمر المسؤولين بإقامة حفل كبير بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان قبل "يوم الشمس" هذا العام، حيث يستخدم "كيم" عيد ميلاد جده كنقطة انطلاق لتقديس شخصيته هو، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المحاولات ستنجح بالفعل أم لا.