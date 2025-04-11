اتجاه الذكاء الاصطناعي بنمط جيبلي يتحول إلى لعبة... مخاوف وسط التوقعات

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انتشرت مؤخرًا موضة تحويل الصور إلى نمط رسوم متحركة من إنتاج استوديو غيبلي، حيث امتلأت صفحات الملفات الشخصية في تطبيق كاكاوتوك، الذي يستخدمه جميع الكوريين تقريبًا، برسومات على طراز غيبلي. ومع انتشار هذه الموضة، التي تعتمد على نماذج توليد الصور من أوبن إيه آي، أظهرت دراسة زيادة كبيرة في عدد مستخدمي خدمات تشات جي بي تي المدفوعة. وكما هو معروف، فإن "غيبلي" هو اختصار لـ"استوديو غيبلي" الذي أسسه المخرج الكبير في عالم الأنمي الياباني هاياو ميازاكي، وتُعد الرسوم المتحركة التي أخرجها، مثل "جاري توتورو" و"الاختفاء الغامض لسين وتشيهيرو"، ذات أسلوب فني مألوف ومحبب لدى الكثير من الناس.

ووفقا لتقرير أصدره بنك نونغ هيوب في العاشر من هذا الشهر، شهدت خدمة "تشات جي بي تي" المدفوعة من شركة "أوبن إيه آي" نموا سريعا في عدد المشتركين، حيث زاد تدفق المستخدمين المدفوعين بمقدار خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ومع تحول إنشاء هذه الصور إلى ثقافة ترفيهية، ارتفع عدد المستخدمين الشهريين لـChatGPT في كوريا الشهر الماضي بحوالي ستة أضعاف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحسب الفئات العمرية، كانت النسبة الأعلى في العشرينيات بنسبة 46%، تليها الثلاثينيات بنسبة 23%، ثم الأربعينيات بنسبة 13%، والخمسينيات بنسبة 11%، أما من هم في الستينيات وما فوق فبلغت نسبتهم 4%، ومن هم دون سن العاشرة كانت نسبتهم 3%.

وعند رفع صورة على ChatGPT وكتابة أمر لتحويلها إلى أسلوب رسوم غيبلي، يتم إنجازها في أقل من دقيقتين، وتكون العيون أكبر من الواقع ويُجمل الشكل بطريقة كرتونية، مما يجعل معظم الناس راضين عن النتيجة.

لكن هناك جدل قائم حول ما إذا كانت أعمال أنمي غيبلي قد استُخدمت في عملية تدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقة، وما إذا كانت الصور المُولدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمبدعين. في المقابل، ترى شركة OpenAI أن الأمر ممكن لأنه يعتمد فقط على "أسلوب الرسم" العام لاستوديو غيبلي، بينما لم تصدر شركة استوديو غيبلي حتى الآن أي رد رسمي على ذلك. ولكن لا تزال هناك احتمالية لنشوب نزاعات قانونية، مثل الاستخدام التجاري أو انتهاك حقوق الصور الشخصية.

وبعيدا عن الجدل القانوني، هناك من يرى أنه من غير المريح أن تتم إعادة إنتاج الرسوم المتحركة التي وُلدت بروح واهتمام بالغين، إلى صور مشابهة باستخدام الذكاء الاصطناعي في لحظات قليلة. ولهذا يبدو أنه من الضروري الإسراع في وضع تدابير لمعالجة المشكلات مثل استخدام أعمال دون موافقة أصحابها في تدريب الذكاء الاصطناعي أو انتهاك حقوق الصور الشخصية. ومن المهم جدا وضع قوانين واضحة تحمي حقوق المبدعين وتمنع استخدام أعمالهم أو صورهم دون إذن مسبق، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.