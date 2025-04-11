السفير/ محمد خليل: القلق البيئي أمرٌ حقيقي
2025-04-11
#بانوراما الأخبار الكورية l 2025-04-15
ⓒ YONHAP News
وعن أسباب رغبة الشباب من الجيل Z في تجربة التقاعد الجزئي المتكرر، جاءت الإجابة بـ"السفر داخل أو خارج البلاد" في المرتبة الأولى بنسبة 50%، وتلتها "ممارسة الهوايات" بنسبة 15%، ثم "الراحة واستعادة الصحة" بنسبة 11%. كما شملت الأسباب الأخرى: "تطوير الذات"، و"تغيير المسار المهني"، و"القيام بأنشطة اقتصادية جديدة"، و"قضاء بعض الوقت مع العائلة أو الأصدقاء".
في المقابل، أشار الذين قالوا إنهم لا يرغبون في تجربة التقاعد الجزئي المتكرر إلى أن السبب الرئيسي هو "الفجوة المالية". كما تحدث آخرون عن أسباب مثل القلق من الانقطاع المهني، وتوقف المسار الوظيفي، وتعثر الخطط طويلة الأمد، والضغط الناتج عن النظرة الاجتماعية.
وعندما سُئل المشاركون الذين يفكرون فعليًا في التقاعد الجزئي المتكرر عن موعد نيتهم لتجربته، أجاب 25% منهم بـ"عندما تدعو الحاجة"، وهي النسبة الأعلى، وتلا ذلك 50% قالوا "بعد عام"، و17% "بعد خمس سنوات"، و15% "بعد ثلاث سنوات".
وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن اختفاء مفهوم الوظيفة مدى الحياة وانتشار التنقل الوظيفي بين الشباب، جعل من التقاعد الجزئي المتكرر خيارًا جديدًا يظهر بين أفراد الجيل Z. ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه توجه نحو تصميم الحياة بشكل أكثر استقلالية، بدلاً من انتظار موعد التقاعد التقليدي.
2025-04-11
2025-04-11
2025-04-11
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