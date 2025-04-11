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تزداد رغبة جيل الشباب هذه الأيام في تجربة ما يُعرف بـ"التقاعد الجزئي المتكرر"، وهو الابتعاد عن العمل لفترة معينة من الوقت للراحة أو استكشاف الذات، بدلاً من انتظار سن التقاعد التقليدي. وقد كشفت نتائج دراسة حديثة أن 6 من بين كل 10 أفراد من الجيل Z ، أي المولودين في منتصف التسعينيات إلى أوائل الألفية، قد أبدوا رغبتهم في تجربة هذا النوع من التقاعد. وفي هذا السياق، أجرى موقع التوظيف "Catch" استطلاعًا شمل 2191 باحثًا عن عمل من الجيل Z ، حيث أجاب 60% من المشاركين بأنهم يرغبون في تجربة التقاعد الجزئي المتكرر، بينما أجاب 30% بأنهم "غير متأكدين"، وقال 10% إنهم "لا يرغبون في التجربة ".

وعن أسباب رغبة الشباب من الجيل Z في تجربة التقاعد الجزئي المتكرر، جاءت الإجابة بـ"السفر داخل أو خارج البلاد" في المرتبة الأولى بنسبة 50%، وتلتها "ممارسة الهوايات" بنسبة 15%، ثم "الراحة واستعادة الصحة" بنسبة 11%. كما شملت الأسباب الأخرى: "تطوير الذات"، و"تغيير المسار المهني"، و"القيام بأنشطة اقتصادية جديدة"، و"قضاء بعض الوقت مع العائلة أو الأصدقاء".

في المقابل، أشار الذين قالوا إنهم لا يرغبون في تجربة التقاعد الجزئي المتكرر إلى أن السبب الرئيسي هو "الفجوة المالية". كما تحدث آخرون عن أسباب مثل القلق من الانقطاع المهني، وتوقف المسار الوظيفي، وتعثر الخطط طويلة الأمد، والضغط الناتج عن النظرة الاجتماعية.

وعندما سُئل المشاركون الذين يفكرون فعليًا في التقاعد الجزئي المتكرر عن موعد نيتهم لتجربته، أجاب 25% منهم بـ"عندما تدعو الحاجة"، وهي النسبة الأعلى، وتلا ذلك 50% قالوا "بعد عام"، و17% "بعد خمس سنوات"، و15% "بعد ثلاث سنوات".

وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن اختفاء مفهوم الوظيفة مدى الحياة وانتشار التنقل الوظيفي بين الشباب، جعل من التقاعد الجزئي المتكرر خيارًا جديدًا يظهر بين أفراد الجيل Z. ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه توجه نحو تصميم الحياة بشكل أكثر استقلالية، بدلاً من انتظار موعد التقاعد التقليدي.