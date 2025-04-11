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بدأ رائد الفضاء الكوري الأمريكي "جوني كيم" التابع لوكالة ناسا أول رحلة له إلى محطة الفضاء الدولية ISS . وفي بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا، انطلقت المركبة الفضائية الروسية سويوز MS-27 التي تقل جوني كيم من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان بعد ظهر يوم 8 أبريل .

وتُعد هذه الرحلة هي أول مهمة فضائية لجوني كيم منذ اختياره كرائد فضاء في وكالة ناسا عام 2017. ومن المقرر أن يبقى كيم في محطة الفضاء الدولية لمدة 8 أشهر تقريبًا في هذه المهمة، حيث يقوم بمهام البحث العلمي والعروض التوضيحية التكنولوجية قبل العودة إلى الأرض.

وفي هذا الصدد، قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان: "جندي في قوات البحرية الخاصة، طبيب من هارفارد، ورائد فضاء... الرجل المثالي الذي لا أود أن تعرفه أمي"، إن كيم أصبح بمثابة "أومتشينا 엄친아"، أي "ابن صديقة الأم المثالي" بين الأمريكيين من أصل آسيوي. وأضافت الصحيفة أن كيم مثالي للغاية لدرجة أن الناس عبر الإنترنت يعبرون عن خشيتهم من أن يُقارنوا به من قبل آبائهم.

ولتوضيح الأمر، فإن كلمة "أومتشينا" تعبير يُستخدم لوصف ابن صديقة الأم المثالي، الذي تقارنه الأم دائمًا بابنها. وغالبًا ما يكون هذا الشخص ناجحًا في الدراسة، وذا مظهر جيد، ويتمتع بأخلاق حسنة، لذا يُشار إليه على أنه "شخصية مكتملة المهارات" ويُستخدم هذا المصطلح كلقب له.

وقد سلطت الصحيفة الضوء على هذه الظاهرة قائلة: "مع انتشار مسيرة جوني كيم المهنية اللامعة، برز كشخصية ملهمة رمزية للعالم، وفي الوقت نفسه، كشخصية محبطة". وكانت هذه الاستجابة أكثر وضوحًا في المجتمع الأمريكي الآسيوي، الذي يضم العديد من العائلات المهاجرة الكورية.

فقد كتب الروائي الأمريكي التايواني ويسلي تشو، الذي أثار ضجة مؤخرًا بعد نشره مقالًا بعنوان "في اللحظة التي تصبح فيها أمي صديقة لأم جوني كيم، تبدأ الكوابيس": "كونه من قوات البحرية الخاصة أمر رائع، لكنه طبيب أيضًا. والطبيب هو حلم كل أم من أمهات آسيا". وأضاف: "الآن بعد أن أصبح رائد فضاء، أصبح أيضًا حلم كل الأطفال".

وتلقت منشورات ناسا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل أخبار مهمته الفضائية ردود فعل مماثلة لردود فعل تشو. فعند النظر إلى التعليقات الحديثة، كان هناك تعليق يقول: "بصفتي آسيويًا، أتمنى ألا يقرأ والداي هذا المنشور، لكنني أتمنى له رحلة آمنة".

وقد وُلد كيم في عام 1984 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعائلة كورية مهاجرة، وانضم إلى قوات البحرية الخاصة مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية ليبدأ حياته العسكرية. وظل يهدف إلى أن يصبح شخصًا قويًا قادرًا على حماية أحبائه، وقد تم إرساله إلى حرب العراق حيث نفّذ حوالي 100 عملية خاصة وحقق إنجازات، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز العسكرية.

لكن كيم شعر باليأس عندما رأى زملاءه الجنود يصابون ولا يتلقون العلاج المناسب أثناء الخدمة في العراق، وبالتالي قرر أن يصبح طبيبًا عسكريًا، وبدأ الدراسة في أواخر العشرينيات من عمره وتخرج في كلية الطب بجامعة هارفارد وأصبح متخصصًا.

وفي وقت لاحق، استلهم من الطبيب ورائد الفضاء سكوت بارازينسكي، الذي التقى به أثناء دراسته في جامعة هارفارد، التحدي بأن يصبح رائد فضاء. وفي النهاية، تقدم كيم إلى برنامج ناسا لرواد الفضاء في عام 2017، واجتاز المنافسة الشديدة حيث تم اختيار 12 مرشحًا فقط من بين 18300 متقدم، وحصل على القبول النهائي.

ولهذا فقد وصفه بارازينسكي، الذي قاده إلى طريق رائد الفضاء، بأنه "الشخص الأكثر إثارة في العالم والشخص الخارق".