أول فعالية لأسبوع السفر المفتوح لخدمة المهمشين سياحيا





قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس الاثنين إنها تنظم أول فعالية لأسبوع "السفر المفتوح" حتى العشرين من شهر أبريل الجاري.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا الحدث لتوفير فرص فعلية للسفر إلى المهمشين سياحيا، ورفع الوعي الاجتماعي بالسياحة الخالية من العوائق.

وترتكز هذه الفعالية على تنظيم برامج سياحية عملية لخدمة المهمشين سياحيا، بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والذين واجهوا صعوبات في القيام بالسفر بسبب مشاكل متعلقة بالتنقل والوصول.

ومن أهم تلك البرامج: برنامج "السفر المفتوح" بتكلفة تبلغ ثلاثين ألف وون فقط، أي ما يعادل حوالي عشرين دولارا، حيث يتم توفير رعاية خاصة للسياحة من قبل مساعدين محترفين يقدمون مركبات رفع الكراسي المتحركة، والمساعدة في التنقل والأنشطة.

كما سيتم توفير برنامج "تقاسم السفر" إلى مائتي شخص من ذوي الاحتياحات الخاصة، حيث يزورون أماكن سياحية مفتوحة في مختلف أرجاء البلاد، ويجربون أنشطة مثيرة مثل التجديف بالكاياك على الكراسي المتحركة.

وخلال فترة أسبوع السفر المفتوح، ستقدم 17 شركة ومؤسسة بما في ذلك فنادق ومطاعم ومراكز للتسوق، مزايا مخصصة مثل الخصومات على رسوم الدخول والتجارب والتأجير المجاني للأجهزة المساعدة.

الجدير بالذكر أن البرلمان الكوري وافق مؤخرا على تعديل قوانين السياحة المحلية ذات الصلة من أجل دعم إنشاء بيئة سياحية خالية من العوائق على المستوى المؤسسي.