إنشاء حديقة للأطفال باستخدام 17 ألف ملعقة بلاستيكية مستعملة للآيس كريم

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أصبحت إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة فضائل أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم، ومنها مجموعة إس بي سي SPC الكورية.

إس بي سي عبارة عن مجموعة شركات تشمل أعمالها الرئيسية الحلويات والمخابز والأغذية والمشروبات، وكانت تستخدم البلاستيك على نطاق واسع في التعبئة والتغليف لحاويات المنتجات الطبيعية. وكان المستهلكون العاديون أيضا يستخدمون الكثير من المواد البلاستيكية.

ولهذا السبب، فإن أنشطتها في إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة لا تشمل استبدال المواد البلاستيكية بمواد صديقة للبيئة فحسب، بل وأيضا تشمل تشجيع مشاركة العملاء بشكل نشط في هذا المجال.

وإذا ذهبنا إلى متاجر "باسكن روبنز" للآيس كريم التي تديرها إس بي سي، فسوف يمكننا رؤية ملاعق بلاستيكية وردية اللون تسمى "ملعقة الإصبع" لتناول الآيس كريم.

ومن مايو إلى يوليو من عام 2024، بدأت شركة باسكن روبنز في حملة لجمع هذه الملاعق الصغيرة المستعملة بين العملاء عبر الإنترنت وخارجها، ونالت منهم مشاركة كبيرة وفعالة في تلك الحملة، لتجمع 17 ألف ملعقة مستعملة خلال تلك الفترة.

وقال مسؤول في الشركة إن الحملة أظهرت وجود الكثير من ملاعق الأصابع المتراكمة في بيوت العملاء وارتفاع اهتمامهم بإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

إذن ماذا تخطط الشركة أن تفعل بكل هذه الملاعق الصغيرة البلاستيكية؟ لقد أوضحت أنها تنوي استخدامها في تحويل ملعب أطفال قديم في وسط مدينة سيول إلى حديقة للألعاب. ولم تحدد موقعا معينا للحديقة، لكنها اكتفت بالقول إنها ستجري إعادة تدوير مادية.

وهذا يعني أن البلاستيك سيتم طحنه بشكل ناعم واستخدامه كمواد للمرافق، مثل معدات الملاعب والمنحوتات في الحدائق. وتخطط الشركة لافتتاح تلك الحديقة خلال هذا العام.

وفي العام الماضي، قامت الشركة بتغيير المادة المستخدمة في صنع ملاعق الأصابع إلى الخشب، وتحويل مادة عبواتها، وهي حاويات الآيس كريم، إلى الورق.

كما تعمل مخابز "باريس باغيت" التابعة لإس بي سي على تقليل استخدام المواد البلاستيكية. وفي شهر فبراير من عام 2022 أطلقت حملة لتقليل السكاكين المستخدمة لمرة واحدة فقط لا يتم فيها إدراج سكاكين بلاستيكية في تغليف الكعك والفطائر، من 3400 متجرا في جميع أنحاء البلاد.

ولكن إذا طلبها العملاء مسبقا، سيمكنهم تلقيها من المتاجر. ويشار إلى أن هذه الحملة انطلقت استجابة لحملة إعادة سكاكين الخبز التي بادر بها عدد من المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر من عام 2021.

وتقدر باريس باغيت أن الحملة تسهم في تقليل استخدام أكثر من 110 طن من البلاستيك سنويا.