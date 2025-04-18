ⓒ JYP Entertainment
تستعد فرقة ستراي كيدز لإطلاق ألبومها الياباني المصغر الثالث "Hollow" في 18 يونيو. وقد أعلنت شركة JYP للترفيه في 16 أبريل أن "Hollow" يمثل عودة الفرقة بألبوم مصغر ياباني بعد غياب يقرب من ثلاث سنوات، وذلك بعد إصدار ألبومهم الياباني المصغر الثاني "CIRCUS" في يونيو 2022. وفي هذا السياق، صرحت الشركة بأن الصورة التشويقية التي تم الكشف عنها بالتزامن مع خبر إصدار الألبوم تخلق أجواء حسية وغامضة بفضل كرة شفافة تظهر في الصورة، مما يزيد من التوقعات لما ستقدمه ستراي كيدز في هذا الألبوم من مظهر جديد.
الجدير بالذكر أن الفرقة احتفلت بالذكرى السنوية الخامسة على ترسيمها في اليابان في 18 مارس. ومنذ ترسيمها في اليابان في مارس 2020، حققت الفرقة نجاحات كبيرة حيث تصدرت قوائم الموسيقى المحلية الرئيسية مثل أوريكون وتاور ريكوردز وبيلبورد اليابان بالعديد من أعمالها. وفي نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، استطاعت الفرقة جذب حوالي 315,000 متفرج من خلال ستة عروض في طوكيو دوم وكيوسيرا دوم أوساكا، وذلك ضمن جولتها العالمية
وفي إنجاز آخر، حصلت الفرقة على شهادة البلاتينيوم من جمعية صناعة التسجيلات اليابانية لأغنيتهم اليابانية المنفردة الثانية "Scars / Thunderous - النسخة اليابانية"، والتي تم إصدارها في أكتوبر 2021، بعد أن تجاوزت مبيعاتها التراكمية 250,000 نسخة بحلول مارس 2025. وقبل ذلك، حصل ألبومهم الياباني الكامل الثاني "GIANT"، الذي تم إصداره في نوفمبر 2024، على شهادة البلاتينيوم المزدوجة بعد أن تجاوزت مبيعاته التراكمية 500,000 نسخة.
وفي سياق متصل، اختتمت ستراي كيدز جولتها في أمريكا اللاتينية في مكسيكو سيتي في 12 و13 أبريل، وتستعد لإقامة أربع حفلات منفردة في استاد شيزوكا إيكوبا في 10 و11 و17 و18 مايو."
موضوعات بارزة