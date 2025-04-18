وفي إنجاز آخر، حصلت الفرقة على شهادة البلاتينيوم من جمعية صناعة التسجيلات اليابانية لأغنيتهم اليابانية المنفردة الثانية "Scars / Thunderous - النسخة اليابانية"، والتي تم إصدارها في أكتوبر 2021، بعد أن تجاوزت مبيعاتها التراكمية 250,000 نسخة بحلول مارس 2025. وقبل ذلك، حصل ألبومهم الياباني الكامل الثاني "GIANT"، الذي تم إصداره في نوفمبر 2024، على شهادة البلاتينيوم المزدوجة بعد أن تجاوزت مبيعاته التراكمية 500,000 نسخة.

وفي سياق متصل، اختتمت ستراي كيدز جولتها في أمريكا اللاتينية في مكسيكو سيتي في 12 و13 أبريل، وتستعد لإقامة أربع حفلات منفردة في استاد شيزوكا إيكوبا في 10 و11 و17 و18 مايو."