أعلنت شركة بيغ هيت ميوزيك في 15 أبريل أن جين، عضو فرقة BTS، سيصدر ألبومه المصغر الثاني "إيكو" في 16 مايو الساعة 1 ظهرا. ويأتي هذا الألبوم الجديد بعد حوالي ستة أشهر فقط من إصداره لألبومه المنفرد الأول "هابيHappy" في نوفمبر الماضي، مما يعكس رغبته القوية في التواصل المتكرر مع جمهوره. وقد أوضحت بيغ هيت ميوزيك أن "جين اتخذ قرار العودة السريعة رغبة منه في رؤية معجبيه بشكل متكرر أكثر."

يُقدم ألبوم "إيكو" عملا فنيا يُصور لحظات الحياة المختلفة وهي تنتشر كأصداءٍ (Echo) بأشكال متنوعة. يروي جين في هذا الألبوم قصصا وعواطف قد يمر بها أي شخص في حياته، وذلك من منظوره الخاص، بأسلوب بسيط وبارع. ويتضمن الألبوم سبع أغنيات جديدة.

ولمفاجأة معجبيه، أعلن جين عن عودته من خلال عرض مقطع فيديو على شاشة K-Pop Square Media في مركز كوإكس في منطقة كانغ نام في سيول في تمام الساعة السادسة صباحا. ظهر جين في الفيديو وهو يحمل لافتة تُعلن عن تاريخ إصدار الألبوم الجديد. وقد أوضحت بيغ هيت ميوزيك أن "لقد خططنا لهذا الترويج لرغبتنا في إبلاغ المزيد من المعجبين بعودة جين بطريقة مختلفة، ولجعل الجميع يستمتعون بالانتظار."

وبهذا، يكون جين قد أعلن عن عودته بطريقة مبتكرة، وأتاح لجمهوره فرصة الاستمتاع بلحظات انتظار هذا الألبوم الجديد.