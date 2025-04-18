توايس تشارك كضيفة خاصة في حفلات كولدبلاي في كوريا على مدى ستة أيام

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تألقت فرقة الفتيات توايس يوم 16 أبريل كضيفة خاصة في حفل فرقة الروك العالمية كولدبلاي الذي أقيم في كوريا الجنوبية.

وتشارك توايس كضيفة خاصة في جميع حفلات كولدبلاي التي ستقام في استاد غويانغ كومبليكس في كيونغ كي على مدى ستة أيام، وذلك في تواريخ 16 و 18 و 19 و 22 و 24 و25 أبريل، ضمن فعاليات حفل كولدبلاي "جولة موسيقى الكرات العالمية'Coldplay [Music Of The Spheres World Tour]'"

وفي هذا السياق، صرح ممثلون عن توايس قائلين: "لقد حظي هذا اللقاء الاستثنائي بين توايس، التي تمثل أيقونة الكي-بوب، وكولدبلاي، التي تعتبر من أهم فرق القرن الحادي والعشرين، باهتمام كبير من محبي الموسيقى منذ الإعلان عنه. وقدمت توايس، التي اعتادت على إشعال حماس الجماهير في أكبر الملاعب حول العالم، عرضا خاصا مليئا بالطاقة في حفل كولدبلاي بكوريا، وذلك بعد حوالي ثماني سنوات من آخر زيارة للفرقة، حيث عملت على التواصل مع الجمهور بتجاوز كل الحواجز الموسيقية."

ويأتي هذا الظهور بعد أن أنهت توايس بنجاح جولتها العالمية الخامسة "جولة توايس العالمية الخامسة ''TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'، والتي حققت خلالها رقما قياسيا كأول فنانة أجنبية تبيع تذاكر استاد نيسان في كاناغاوا، اليابان بالكامل في عام 2024، وجذبت ما مجموعه 1.5 مليون متفرج في 51 حفلا في 27 منطقة داخل وخارج كوريا. وبعد مشاركتها كضيفة خاصة في حفل كولدبلاي في كوريا، تستعد توايس لتصدر المسرح الرئيسي في مهرجان الموسيقى الضخم "لولابالوزا شيكاغو Lollapalooza Chicago" الذي سيقام في غرانت بارك في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية في 2 أغسطس.