عميد الصوفي: سوريا وكوريا، تشابه في اللفظ، وتقارب في الظروف

السيد/ "عميد الصوفي"، من مدينة "حمص" السورية، عاش طفولته بين الإمارات وسوريا، ثم أكمل دراسته في لبنان، وبعدها جاء إلى كوريا حيث تعلم اللغة الكورية، وبدأ في العمل، ويقول إن إقامة العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين كوريا الجنوبية وسوريا ستؤدي إلى إقامة سفارة لكل بلد لدى الآخر، وبالتالي تعزيز التبادلات البشرية.
ويشرح السيد/ عميد الصوفي في مقابلة مع القسم العربي حجم المتاعب والمصاعب التي ظل يواجهها السوريون في كوريا بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، كما يتحدث عن بلدته حمص، ويقول إنها متشابهة مع مدينة ديغو الكورية.
ويتوقع السيد/ عميد الصوفي أن تنشط الحركة التجارية بين كوريا الجنوبية وسوريا نتيجة لإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما يشرح أسباب عمل معظم السوريين في كوريا في قطاع تصدير السيارات.
ويشير السيد/ عميد الصوفي إلى أن كلمتيْ "سوريا" و"كوريا" متشابهتان في اللفظ، وأن الدولتين متقاربتان من حيث الظروف والصفات. كما يقول إن كوريا الجنوبية خرجت من الحرب منذ حوالي 70 عاما، كما تسعى سوريا بعد خروجها من الحرب الآن إلى أن تبني نفسها أيضا بالعلم والعمل، مثلما فعلت كوريا الجنوبية.
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