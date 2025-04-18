افتتاح مركز للترويج للصناعات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية هالليو في دبي

تم افتتاح مركز "كوريا 360"، وهو مركز للترويج للصناعات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية "هالليو"، يوم الحادي عشر من أبريل في "دبي فيستيفال سيتي مول" بالإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 10 آلاف من المواطنين الإماراتيين والزوار من مختلف الجنسيات.

وتم افتتاح هذا المركز بقيادة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويعد مركز "كوريا 360" في دبي الثاني من نوعه بعد افتتاح المركز الأول في جاكارتا بإندونيسيا في عام 2022، ويهدف المركز إلى دعم تقدم الشركات الكورية للأسواق الخارجية من خلال توفير الخبرات وإقامة المعارض وزيادة مبيعات المحتوى والصناعات ذات الصلة بموجة الثقافة الكورية "هالليو".

ويسعى المركز إلى تقديم تجربة شاملة والاستفادة من الإقبال المتنامي في المنطقة على المحتوى والثقافة الكورية، وبالتالي قدم المركز ضمن فعاليات حفل الافتتاح عروضا متنوعة نابضة بالحياة وغنية بالمحتوى والتراث الكوريين، وأتيحت الفرصة للزوار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك موسيقى الكيبوب.

وفي كلمة التهنئة التي ألقاها في حفل الافتتاح، قال "ثاني بن أحمد الزيودي" وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة إن مركز "كوريا 360" في دبي يعتبر مكانا مبتكرا يمثل الثقافة والاقتصاد الكوري، وأنه سيلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين كوريا والإمارات في المستقبل.

ومن جانبه، أعرب "يو هيون سوك" القائم بأعمال رئيس وكالة المحتوى الإبداعي الكورية عن أمله في أن يسهم مركز "كوريا 360" في تعزيز التآزر بين المحتوى الكوري والصناعات ذات الصلة، متوقعا أن يكون المركز قاعدة لدعم تقدم شركات المحتوى الكوري إلى سوق الشرق الأوسط.