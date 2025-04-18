فرقة أوركسترا قطر الفيلهارموني تقيم أول حفل موسيقي لها في سيول

ⓒ الصور: سفارة دولة قطر لدى سيول





أقامت فرقة أوركسترا قطر الفيلهارموني حفلا موسيقيا يوم الأحد الماضي في المسرح الوطني في سيول، احتفالا بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودولة قطر.

وحضر القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" هذا الحفل الذي نظمته سفارة قطر لدى كوريا الجنوبية، بالتعاون مع مؤسسة غويانغ للثقافة.

كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الكوريين، ومنهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، ووزير الخارجية السابق "باك جين"، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكورية والصحفيين والإعلاميين، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة من مختلف المجالات والتخصصات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة أوركسترا قطر الفيلهارموني حفلا موسيقيا في كوريا منذ تأسيسها في عام 2008.

وأدت فرقة أوركسترا قطر المكونة من 96 عازفا من أكثر من 30 دولة، بقيادة المايسترو "ويلسون أنغ" الذي عمل قائدا لفرقة سيول للأوركسترا بين عامي 2019 و2022، وبمشاركة عازف البيانو الكوري الشهير "باك جيه هونغ"، مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية العالمية، وختمت الحفل بوصلات موسيقية من الموروث الموسيقي القطري.

وعلى هامش الحفل الموسيقي لأوركسترا قطر الفيلهارموني، استضافت السفارة القطرية معرضا للصور في قاعة الاستقبال بالمسرح الوطني الكوري، عرضت فيه التراث الثقافي الغني لدولة قطر وتقاليدها وعاداتها.

وقال الدكتور "ناصر سهيم" نائب المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفيلهارموني إن فرقة الأوركسترا تعمل كجسر ثقافي يعرّف العالم بهوية قطر، وأن كوريا الجنوبية تعد دولة تتمتع بعمق فني وحوار موسيقي مفتوح، وهي المسرح الأمثل للتبادل الثقافي بين سيول والدوحة.

وأعرب الدكتور "سهيم" عن أمله في أن يكون أداء أوركسترا قطر في سيول نقطة بداية لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والفنية، مؤكدا أن الموسيقى ليس لها حدود.