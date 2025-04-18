المغرب يتوجه لصناعة السفن في أفريقيا من خلال مشاركة مع كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الوطنية المغربية للموانئ عن إطلاق طلب عروض جديد لتطوير وتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في أفريقيا، وذلك لمدة 30 عاما.

ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي استثمرت فيه المملكة المغربية 300 مليون دولار في مدينة الدار البيضاء، إلى جذب الطلبات التي كانت تتوجه إلى أحواض السفن المشبعة في جنوب أوربا، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوربا.

ويعد هذا الحوض خطوة استراتيجية للمملكة المغربية للحفاظ على صيانة وإصلاح سفنها العسكرية محليا، بدلا من إرسالها إلى الخارج، مما يسهم في الحفاظ على العملة الصعبة.

وفي إطار تعزيز التعاون الصناعي، قام وزير الصناعة والتجارة المغربي "رياض مزور" بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث تفقد أكبر حوض لبناء السفن في العالم في مدينة أولسان، برفقة كبار المسؤولين من شركة هيون ديه للصناعات الثقيلة.

وقد فتحت هذه الزيارة آفاقا جديدة لتعزيز المشاركة في صناعات السفن والسيارات، بالإضافة إلى فرص تصنيع متطورة بين البلدين.

وفي أثناء زيارته لسيول، عقد الوزير المغربي "رياض مزور" اجتماعا مع نظيره الكوري "آن دوك غون" وزير التجارة والصناعة والطاقة يوم الثامن من أبريل.

وشكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية التسريع بإطلاق مفاوضات اتفاقية المشاركة الاقتصادية الثنائية، تنفيذا للالتزامات التي تم التعهد بها خلال القمة الكورية الأفريقية التي عقدت في سيول في شهر يونيو من العام الماضي.

واقترح الوزير الكوري "آن" بدء المفاوضات بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية المرتقبة في أسرع وقت ممكن، قائلا إنه قبل التوقيع على الاتفاقية يمكن للبلدين التوصل إلى إطار عمل لتشجيع التجارة والاستثمار لتعزيز التعاون.