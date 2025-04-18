وفد من كويكا يتفقد مراكز الشباب في الإسكندرية لتنفيذ برنامج إيفاد متطوعين كوريين

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نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية زيارة تفقدية لوفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمراكز الشباب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وحضر هذه الجولة التفقدية الدكتور "عبد الله الباطش" مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون مراكز الشباب، والدكتورة "صفاء الشريف" وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، و"رضا سفينة" مدير الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بالوزارة، و"لي ميونغ شين" مدير مكتب الفرع المصري للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، و"تشيه يون جونغ" مديرة برنامج التدريب في "كويكا"، وعدد من مسؤولي برنامج المتطوعين في "كويكا".

وقال وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور "أشرف صبحي" إن زيارة وفد "كويكا" تأتي في إطار دعم وتطوير أندية التطوع بمراكز الشباب، وتنفيذ برنامج "أصدقاء كوريا العالميين" التطوعي بمراكز الشباب، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وكالة "كويكا" نحو دعم البرامج والأنشطة التطوعية المختلفة، باعتبارها أحد أهم المسارات التي تعمل فيها "كويكا".

ومن جهته، قدّم "لي ميونغ شين" نائب مدير مكتب الفرع المصري لـ"كويكا" الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري على استضافة وفد "كويكا" خلال زيارته لمراكز الشباب.

وأشاد بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب وتنمية الشباب المصري في جميع المجالات، موضحا أن البرنامج التطوعي للحكومة الكورية "أصدقاء كوريا العالميين"، والذي سيتم تنفيذه في مراكز الشباب سوف يسهم في إيفاد الشباب الكوريين الذين لديهم خبرة في التعليم والصحة والزراعة والتنمية الصناعية والطاقة وغيرها من المجالات، للعمل كمتطوعين في مراكز الشباب بمصر.

وأوضح "لي" أيضا أنه سيتم تحديد مسارات التطوع بمراكز الشباب وفقا لاحتياجات كل مركز شباب، كما سيتم تدريب متطوعي أندية التطوع بمراكز الشباب والاستفادة من خبراتهم التطوعية من خلال استضافة متطوع أو أكثر بكل مركز شباب يتم تحديده لمدة عام.

وأشار إلى أنه تم اختيار 3 مراكز شباب بالإسكندرية وهي مراكز شباب "سموحة" و"النصر" و"الحرية"، لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، يتبعها التنفيذ بمراكز الشباب بمحافظات الإسماعيلية وبني سويف والجيزة والمنوفية.

يذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" هي المنظمة الرسمية للمنح والتعاون الفني التابعة للحكومة الكورية، وقد لعبت أدوارا مهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية للدول الشريكة منذ إنشائها في عام 1991.