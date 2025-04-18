الرحالة «إيزابيلا بيرد بيشوب» وكتابها عن جوسون

في عام 1894، زارت الكاتبة والرحالة «إيزابيلا بيرد بيشوب» جوسون، وقد نقلت ما سمعته وشاهدته في ذلك الوقت في كتابها «جوسون والبلاد المجاورة لها». ويحوي كتابها وصفًا لموكب الملك «كوجونغ 고종». وكان موكب الملك فخمًا مبهرجًا، فخرج نصف سكان سيول تقريبًا لمشاهدته. بل أن بعض الناس ساروا مسافات طويلة من قراهم البعيدة خصيصًا لمشاهدة موكب الملك. ومن أهم العناصر في ذلك الموكب، الفرقة الموسيقية الخاصة بالمواكب الملكية. والتي عرفت باسم فرق «تشوي تا 취타»، ويشير مقطع «تشوي» إلى الآلات النفخية، بينما يشير مقطع «تا» إلى الطبول والآلات الإيقاعية.

كان أكثر ما أثار اهتمام الكاتبة إيزابيلا بيشوب هو حركات عازف طبل البُوك.

وطريقة عزف البوك التي أثارت اهتمام إيزابيلا بيشوب هي طريقة توارثتها الأجيال لأكثر من مائة عام، ولا تزال تستخدم حتى الآن في عزفها.





فنان من التراث: «سونغ شيل-سُل 송실솔»

عاصرت الفنانة «سونغ شيل-سُل 송실솔» الملك «يونغ جو»، ولما كانت تجيد غناء أغنية «شيل سُل غوك 실솔곡». وكانت قد تعلمت فن الغناء في صغرها، وعندما قدرت أنها أصبحت تجيد الغناء إلى حد لا بأس به، بدأت في الخروج للتدرب على الغناء عند الشلال كل يوم. وفي البداية، كان صوت الشلال المرتفع يجعلها لا تسمع حرفًا من غنائها، ولكن بعد التدرب لعام كامل بلا انقطاع، بدأ صوتها يقوى، وبدأ صوت غنائها يغطي صوت الشلال. وربما كان أي شخص آخر سيرضى عن هذه النتيجة، ولكنها أرادت أن تستزيد. فبدأت تتدرب على قمة جبل «بُوك أك 북악산»، وظلت تغني كل يوم هناك. وفي البداية، كانت الرياح القوية عند قمة الجبل تغطي على صوت غنائها، ولكن بعد عام تقريبًا من التدريب المستمر، ظل صوتها يقوى حتى أصبح يغطي على صوت الرياح.

وقد صقلت «شيل سُل غوك 실솔곡» موهبتها عن طريق التدرب على الغناء بجانب الشلال. والواقع أن هذه الطريقة معتمدة عند فناني البانسوري والغناء التقليدي. وحتى الفنانة «كيم سو-هي» تدربت بجانب الشلال ذات مرة طبقًا لتعليمات معلمها. ولكنه حين سمع غناءها قال إن صوتها جميل وقوي، وإنها لا تحتاج إلى مواصلة التدرب بجانب الشلال. وهو ما يدل على أنها كانت تتمتع بحنجرة قوية وموهبة رائعة طبيعية.





موسم «كوك وو 곡우»

يوافق العشرين من أبريل يوم «كوك وو 곡우»، وهو الموسم الذي تتساقط فيه الأمطار الخريفية الخفيفة. ويبدأ المزارعون في ذلك الوقت في غمر حبوب الأرز، وإعداد الحقول وإعطاءها ما يكفيها من الماء، وإذا لم تهطل الأمطار بكميات مناسبة في ذلك الوقت، فقد يعني ذلك إفساد موسم الزراعة. وإذا حدث ذلك، يستخدم المزارعون أداة لرفع المياه من المناطق المنخفضة إلى المناطق الأعلى منها، وهي آلة «دوريه 두레».





البرج الذي لا ظل له: «مو يونغ تاب 무영탑»

برج «مو يونغ تاب 무영탑» مرتبط بقصة تراثية قديمة، إذ يقال إن «آسالدال 아사달이» من عصر بيك جيه أنشأ هذا البرج، وبينما كانت زوجته تنتظر عودته، لم تطق صبرًا فسارت كل المسافة إلى معبد بولغوكسا. ولكنها سمعت أنها لن تستطيع أن ترى زوجها إلى بعدما يتم إنشاء البرج حتى ينعكس ظله على البحيرة أمام المعبد، فقضت أيام طويلة لا تفعل شيئًا سوى التحديق في هذه البحيرة. ولما طال انتظارها ويأست من تحقق أمنيتها، ارتمت في البحيرة وماتت. وقد اكتسب البرج لقبه: البرج الذي لا ظل له من هذه القصة.





الأغاني المقدمة في هذه الحلقة:

- «ديه تشوي تا 대취타» أداء أوركسترا الموسيقى الوطنية التراثية

- «كيل نوري 길놀이» أداء «سامولنوري ندات 사물놀이 느닷»

- أغنية «نوليانغ 놀량»، أداء: «ييه غيول باند 예결밴드»

- «أُوشيجو وولجونغ ميونغ 우시조 월정명» بصوت «جو إيل-ها 조일하»

- مقطع من أغنية البانسوري «شيم تشونغا» بصوت «صُنغ تشانغ-سُون»

- أغنية «용두레질 소리» بصوت «جو يونغ-سنغ 조용승» وآخرين

- أغنية «두레질소리» بصوت «باك رييه سُون 박례순» و«جون كي-وون 전기운»

- «مو يونغ تاب 무영탑» عزف «جونغ ديه-صُك 정대석» على الكومونغو و«كيم جونغ-سُو» على الجانغو