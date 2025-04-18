كولدبلاي تلتقي بمعجبيها الكوريين مجددا بعد ثماني سنوات

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"أنا سعيد بوجودي معكم." بهذه الكلمات الكورية الواضحة، دوّى صوت كريس مارتن، قائد ومغني فرقة الروك العالمية كولدبلاي، في سماء مدينة غويانغ الكورية الجنوبية، حيث تلاقت برودة النسيم ودفء إقبال الربيع. وقد استجاب لهذا الترحيب الحار خمسون ألف متفرج غصت بهم جنبات المكان بهتافات مدوية.

في السادس عشر من أبريل، كانت مدينة غويانغ مسرحا لانطلاق فعاليات جولة كولدبلاي الغنائية "موسيقى الكواكب " (Music of the Spheres)، وذلك في الاستاد الرئيسي لمجمع غويانغ الرياضي. ومن المقرر أن تحيي الفرقة ستة عروض أخرى حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، لتستقطب بذلك ما يقارب ثلاثمائة ألف متفرج، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الحفلات الغنائية لفرقة أجنبية في كوريا الجنوبية.

وكعادتها، أظهرت فرقة كولدبلاي، المعروفة باهتمامها العميق بقضايا الإنسانية والفضاء والبيئة، تفاعلها المميز مع جمهورها خلال الحفل الذي استمر قرابة الساعتين. فقد قُسم الأداء إلى أربعة فصول مستوحاة من الكواكب والقمر والنجوم والوطن، وقدمت الفرقة في كل فصل ست أغنيات، ليبلغ مجموع ما أدته أربعا وعشرين أغنية.

لم تكتفِ كولدبلاي بتقديم أداء موسيقي رائع، بل جددت تأكيدها على لقب "ألطف فرقة زائرة لكوريا". فبينما يكتفي بعض الفنانين الزائرين بتقديم أغانيهم دون تواصل يذكر مع الجمهور، حرص أعضاء كولدبلاي على محادثة الحاضرين بشكل متكرر، وعرض صور للجماهير الغفيرة وهي تستمتع بالحفل على شاشة عملاقة. وفي لفتة إنسانية مؤثرة، دعت الفرقة أحد المعجبين الذي أجل موعد تجنيده العسكري خصيصا لحضور الحفل إلى المسرح، ليشاركه كريس مارتن أداء أغنية "Up&Up" كثنائي. وقد أبدى مارتن إعجابه بحفظ الشاب لكلمات الأغنية كاملة، فما كان منه إلا أن قدم له الميكروفون ممازحا إياه بسؤال: "هل ترغب في الانضمام إلى كولدبلاي؟"

وعندما بدأت أصداء أغنية"My Universe" ، التي جمعت كولدبلاي بفرقة BTS الكورية الشهيرة، تعلو في المكان، تطلعت قلوب الكثيرين إلى ظهور مفاجئ لأعضاء الفرقة الكورية. إلا أن صورهم حلت محل حضورهم الفعلي، حيث عُرضت كصور افتراضية على شاشة عملاقة. ومع ذلك، لم يفت كريس مارتن أن ينادي على أسماء أعضاء BTS واحدا تلو الآخر، قائلا: "جونغكوك، وجيهوب، وآر إم". كما وجه تحية ودودة ومليئة بالمرح لأحد المعجبين الذي رفع لافتة كتب عليها "أتيت لمشاهدة الحفل في أثناء خدمتي العسكرية"، قائلا له: "أصدقائي أعضاء BTS موجودون أيضا في الجيش". وفي المقابل، كانت فرقة الفتيات TWICE هي من افتتحت فعاليات الحفل في ذلك اليوم، حيث قدمت عرضا مميزا وشاركت كولدبلاي في أداء أغنية "We Pray" .

وفي ختام الحفل، عبر كريس مارتن عن امتنانه وتقديره للجمهور الكوري بكلمات بسيطة ومعبرة، قائلا: "شكرا لكم. كامساهامنيدا. تفهّموا من فضلكم إذا كانت لغتي الكورية غير طلقة. هذا هو أفضل جمهور رأيته على الإطلاق في حفلاتي منذ ثماني سنوات. أنتم مثاليون"