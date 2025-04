جين عضو BTS ينطلق في أول جولة حفلات منفردة له في يونيو

ⓒ Big Hit Music

يستعد جين، العضو المحبوب في فرقةBTS ، لإطلاق أول جولة حفلات منفردة له في شهر يونيو القادم، مما أثار حماس الآلاف من معجبيه حول العالم.

وقد أعلن جين عن هذا الخبر المنتظر عبر نشر ملصق ترويجي على منصة معجبي الفرقة العالمية "ويفرس" في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، مبشرا ببداية فصل جديد في مسيرته الفنية الزاخرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذه الجولة المرتقبة في الفترة الممتدة من الثامن والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر يونيو، وذلك في الملعب الفرعي لمجمع غويانغ الرياضي الواقع في منطقة إيلسان الغربية بمدينة غويانغ الكورية الجنوبية. وبعد محطته الأولى في كوريا، سينطلق جين للقاء معجبيه العالميين من خلال ثمانية عشر عرضا سيحييها في تسع مدن مختلفة حول العالم، تشمل تشيبا وأوساكا في اليابان، بالإضافة إلى آناهايم ودالاس وتامبا ونيوارك في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن لندن في المملكة المتحدة وأمستردام في هولندا.

ويحمل اسم هذه الجولة دلالة خاصة، فهو يعتبر بمثابة نسخة فرعية أو امتداد لبرنامجه الترفيهي الذاتي الشهير "Run, Seokjin!" الذي يطل به على جمهوره أسبوعيا عبر قناة الفرقة الرسمية على موقع يوتيوب. كما يرمز اسم الجولة في جوهره إلى "رحلة" ينطلق فيها جين للقاء عشاقه من الآرمي في كل مكان، مؤكدا بذلك على رغبته الصادقة في التواصل المباشر معهم.

في هذه العروض، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بأغاني ألبوم جين المصغر الثاني 'إيكو'، والذي من المقرر إصداره في السادس عشر من مايو الساعة الواحدة ظهرا، بالإضافة إلى عروض من ألبومه المنفرد الأول 'The Astronaut' الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي.

من ناحية أخرى، يصوّر ألبوم جين المصغر الثاني "إيكو" كيف تنتشر لحظات الحياة المتنوعة كأنها "أصداء" تتردد بأشكال مختلفة. وقد أعاد جين تفسير المشاعر والمواقف التي يمكن للجميع التعاطف معها من خلال وجهة نظره الفريدة، معبرا عنها بصدق وببساطة آسرة.

وتتناول الأغنية الرئيسية "Don’t Say You Love Me" التناقض المؤلم في علاقة عاطفية على وشك الانهيار، حيث يصعب على الطرفين الانفصال بسبب الحب العميق الذي لا يزال يجمعهما.