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حققت فرقة يونيس، التي أصدرت ألبومها المصغر الثاني "SWICY" في الخامس عشر من الشهر الجاري، نتائج مهمة في مختلف المخططات الموسيقية المحلية والعالمية. إذ تصدر الألبوم المصغر الثاني "SWICY" قائمة أفضل الألبومات على آيتونز في كل من الفلبين وتركيا. وعلاوة على ذلك، دخل الألبوم قوائم آيتونز للألبومات في 12 دولة أخرى، تشمل النرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافوره والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وكندا وهونغ كونغ، مما يشير إلى انطلاقة قوية على الصعيد العالمي.

أما بالنسبة لردود الفعل المحلية، فقد كانت حماسية، فقد احتلت الأغنية الرئيسية "SWICY" المرتبة 62 في قائمة ميلون هوت 100 والمرتبة الثالثة في قائمة الوقت الفعلي على باجز فور صدورها مباشرة، كما دخلت جميع أغاني الألبوم المصغر قائمة الوقت الفعلي على باجز، وهو ما يثبت قوتها الصوتية الاستثنائية.

لقد أظهرت يونيس، منذ ترسيمها، إمكانات مذهلة تفوق المبتدئين وحظيت باهتمام عالمي كبير. واليوم، يحقق ألبومها الحالي أيضا نتائج ملحوظة بفضل موسيقى أكثر ثراء ومفهوم يناسبها تماما، ليُبشر ببداية قوية. ونتيجة لذلك، هناك اهتمام كبير بالعروض المتنوعة التي ستقدمها الفرقة في المستقبل.

الألبوم المصغر الثاني "SWICY" هو كلمة جديدة تجمع بين "Sweet" و"Spicy". وهي كلمة اكتسبت اهتماما بالتزامن مع شعبية المطبخ الكوري الحار والحلو، لتصبح اتجاها عالميا يُستخدم مؤخرا في مختلف المجالات مثل التجميل والأزياء. وبوصفها "أيقونة جيل زد"، فقد فسرت يونيس كلمة "SWICY" من خلال الموسيقى.

وفي سياق متصل، ستبدأ يونيس أنشطتها الترويجية للأغنية الرئيسية "SWICY" بشكل جدي. وتعتزم الفرقة الظهور بنشاط في مختلف المنصات مثل البرامج الموسيقية والإذاعية والترفيهية ويوتيوب. وبعد انتهاء أنشطة العودة، ستنطلق الفرقة في أول جولة آسيوية لها لتوسيع قاعدة معجبيها.