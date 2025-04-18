الحلقة الرابعة: التعليم، قوة كوريا العالمية

أمين الأمم المتحدة الأسبق "بان كي-مون": "أجيب كل من يسألني عن سر التقدم الذي حققته كوريا في قرن واحد فقط بإجابة واحدة: التعليم".





مدرسة خارجية، 1951

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بداية نظام التعليم الابتدائي الإلزامي

كان جيل الآباء والأمهات الذين حُرموا من تعلم القراءة والكتابة قسرًا بسبب الاستعمار الياباني في ذلك الوقت يريدون مستقبلًا مختلفًا لأبنائهم. وقد رأت الحكومة أيضًا أن التعليم هو أولوية قصوى في البلاد. ولذلك، شدد دستور عام 1948 المعدل على أهمية التعليم، وضمن حق التعلم لكل المواطنين الكوريين. وفي ديسمبر عام 1949، عُدل قانون التعليم ليصبح التعليم الابتدائي في كوريا إلزاميًّا.





مدرسة في خيمة، 1951

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استمرار العملية التعليمية في المدارس رغم اندلاع الحرب الكورية

رغم اندلاع الحرب الأهلية الكورية، لم تفتر الرغبة المحمومة في التعلم في كوريا. ورغم المخاطر والمصاعب الشديدة، افتتحت المدارس المؤقتة في كل مكان. واستمرت الحكومة في مناقشة نظام التعليم ما بعد الابتدائي، واستقرت على النظام الحالي: 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، وثلاث للإعدادية، وثلاث للثانوية، وأربع للمرحلة الجامعية.





الجامعة الشاملة، 1951

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اتساع رقعة التعليم الإلزامي

بدأ تنفيذ نظام التعليم الابتدائي الإلزامي لمدة ستة سنوات بعد عقد الهدنة بين الكوريتين لكل مواليد عام 1954، وفي عام 1959 تجاوزت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس 95%. دخل التعليم الإعدادي حيز نطاق التعليم الإلزامي في عام 1984. وفي عام 2004 أصبح التعليم الإعدادي مجانيًّا، ولحق به التعليم الثانوي في 2021. وبذلك حققت معدلات نجاح في التعليم الابتدائي وحتى العالي غير مسبوقة في العالم أجمع.





التعليم، الإطار الذي مهد الطريق لكوريا كدولة عالمية

كوريا الآن دولة عالمية، والمحرك الرئيسي الذي وصل بها إلى تلك المكانة هو شغف الشعب الكوري بالتعليم، ودعم الحكومة لهذا الاتجاه والاستثمار في تطويره بمختلف الطرق. ونتيجة كل ذلك التطور الكمي والنوعي للتعليم في كوريا.